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ВТБ расширил условия "дальневосточной ипотеки" в Магаданской области

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU -Банк ВТБ расширил условия "дальневосточной ипотеки" в Магаданской области, теперь ею можно воспользоваться при покупке жилья на вторичном рынке как в сельской, так и в городской местности.

"ВТБ начинает принимать заявки на приобретение недвижимости на вторичном рынке (квартиры, таун-хаусы или дома) у юридического и физического лица на территории любого муниципального образования в Магаданской области. Ранее условия программы распространялись на вторичную недвижимость только в сельской местности", - сообщила кредитная организация.

В пресс-службе ВТБ на Дальнем Востоке уточнили, "в Магаданской области не так много нового жилья", поэтому это нововведение позволит жителям региона воспользоваться льготной ипотекой при покупке квартир и домов в старом фонде.

В остальных регионах ДФО условия программы остаются прежними: льготный кредит доступен при покупке квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории округа.

"Это уже третье улучшение программы "дальневосточной ипотеки" для наших клиентов. Ранее мы снизили размер первого взноса до 15%, а также ставку по кредиту - всего до 1%. Новые изменения направлены на поддержку заемщиков, проживающих в регионе с небольшим объемом строящегося жилья, что не давало в полной мере использовать потенциал программы. Теперь в районах Крайнего Севера улучшить жилищные условия клиентам ВТБ станет проще и значительно дешевле", - приводятся в сообщении банка слова вице-президента ВТБ, руководителя управления "Ипотечное кредитование" Михаила Сероштана.

Банк отмечает, что после снижения ставки по "дальневосточной ипотеке" спрос на нее вырос в 2,4 раза. Так, ставка составляет 1% с учетом комплексного страхования заемщика, срок кредитования - до 19 лет. Максимально возможная сумма кредита - 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 15% от стоимости недвижимости. За время действия программы "дальневосточной ипотеки" клиенты ВТБ совершили в целом 1,8 тыс. сделок на 6,5 млрд рублей.

Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст обоих супругов - не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком не старше 18 лет. Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года, при приобретении объекта на вторичном рынке в Магаданской области - до 31 декабря 2021 года. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.

ВТБ Дальний Восток Магаданская область

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