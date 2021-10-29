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ВТБ начал выдавать Дальневосточную ипотеку на готовые объекты в 34 моногородах

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - ВТБ запустил программу Дальневосточной ипотеки для покупки объектов на вторичном рынке недвижимости в 34 моногородах ДФО, сообщили в пресс-службе банка.

"Ставка для клиентов банка составит 0,1% годовых на весь срок кредита", - говорится в сообщении.

С начала 2021 года ВТБ в рамках Дальневосточной ипотеки выдал более 10 млрд рублей. Доля программы по объему составляет 23% от всех выдач банка на территории федерального округа. После обнуления банком ставки в сентябре спрос на Дальневосточную ипотеку вырос почти в три раза. Сопоставимо увеличилось количество выданных кредитов по программе: с начала года более 680 семей оформили ипотеку на сумму 3,3 млрд рублей.

ЭкономикаВТБ начал выдавать "дальневосточную ипотеку" под 0,1%Читать подробнее

Всего с начала действия программы общий объем кредитов, выданных ВТБ в рамках Дальневосточной ипотеки, достиг 22,5 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему сделок остаются Приморский край (10,5 млрд рублей), Хабаровский край (3,8 млрд рублей) и Якутия (3,2 млрд рублей). Средний первоначальный взнос по программе составляет 22% от стоимости жилья.

"Расширение льготных условий на моногорода, построенные при градообразующих предприятиях, позволит в полной мере раскрыть потенциал программы. На территории Дальневосточного федерального округа строительный сектор сегодня только развивается, и еще не во всех населенных пунктах можно приобрести квартиру в новостройке. Внесенные правительством изменения помогут решить главную задачу программы - обеспечить семьи макрорегиона комфортным и доступным жильем", - рассказал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

С сентября ВТБ снизил ставки по Дальневосточной ипотеке до 0,1% годовых. Ставка с учетом комплексного страхования фиксированная и не зависит от срока кредита. Ипотечный кредит выдается на срок до 20 лет, максимальная сумма - 6 млн рублей, первоначальный взнос - от 15% стоимости жилья.

Льготная ипотека для Дальнего Востока была запущена в декабре 2019 года. Она предусматривает субсидирование ставки по ипотеке при приобретении жилья на территории сельских поселений и моногородов ДФО до 31 декабря 2024 года, при приобретении объектов на "вторичке" у юридического либо физического лица на территории Магаданской области и Чукотского автономного округа - до 31 декабря 2021.

Заемщиками могут стать семьи, в которых супруги не старше 35 лет, а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком не старше 18 лет. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.

Дальневосточная ипотека ВТБ

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