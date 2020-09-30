"Магнит" запустил доставку продуктов в партнерстве с "Яндекс.Едой"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" запустил пилотный проект доставки из своих магазинов через сервис "Яндекс.Еда".

Компании начали тестировать совместный проект по доставке товаров из 10 магазинов "у дома" "Магнит" в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба "Яндекс.Еды".

Для заказа доступен ассортимент из почти 5 тыс. наименований продуктов питания и непродовольственных товаров. Ограничений по сумме заказа и количеству позиций в корзине нет, цены аналогичны тем, что действуют в физических магазинах. Среднее время доставки составит 35 минут.

По итогам пилотирования планируется поэтапно подключать к сервису торговые точки по всей географии сервиса и розничной сети.

"Мы верим в большой потенциал e-grocery. И для начала региональной экспансии с услугой экспресс-доставки продуктов мы объединили усилия с лидером рынка, которого знают и любят покупатели по всей стране", - отметил генеральный директор "Яндекс.Еды" Дмитрий Масюк (его слова процитированы в сообщении).

Благодаря партнерству "Магнит" получит доступ к многомиллионной аудитории экосистемы "Яндекса", в которую встроен сервис "Яндекс.Еда". "Этот проект – начало долгосрочного стратегического партнерства в сфере электронной коммерции", - заявил он.

"Синергия экспертизы партнера и наших возможностей как ритейлера может стать новым интересным предложением для покупателей", - полагает заместитель генерального директора, исполнительный директор "Магнита" Флориан Янсен.

"Магнит" – крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 20 894 магазина, включая 14 581 магазин "у дома". Выручка "Магнита" по итогам первого полугодия 2020 года составила 763,4 млрд рублей (рост на 16% по сравнению с показателем за первое полугодие 2019 года).

Ритейлер активизировал развитие в сфере foodtech в конце августа, запустив экспресс-доставку продуктов в партнерстве с Delivery Club. Пока у ритейлера нет собственных сервисов доставки продуктов, но их компания планирует запустить до конца года. Это будут сервисы экспресс-доставки и доставки с чуть более длительными сроками для закупок впрок.

"Магнит" пока придерживается некой гибридной стратегии, то есть мы понимаем, что немного опоздали на коктейль, скажем так, на этой вечеринке, может быть, на вечеринку еще не опоздали, но в данный момент находимся в ситуации догоняющих. И понимаем, что в партнерстве с (сервисами) доставки еды, с Delivery Club, с "Яндексом", мы сможем догнать быстрее, чем если будем развивать с нуля собственные сервисы, как это делают наши конкуренты. Поэтому на данном этапе мы видим преимущество в том, чтобы "партнериться" с сервисами доставки", - говорил на недавней конференции в сентябре директор по инновационному развитию и партнерству "Магнита" Павел Орлов.

Ранее в сентябре "Магнит" вывел на рынок первое собственное предложение в сегменте e-commerce, открыв онлайн-аптеку (аптеки – один из двух непродовольственных форматов, которые развивает ритейлер; доставка из магазинов дрогери "Магнит Косметик" запустится также в 2020 году, но совместно с партнерами).