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"Мираторг" и Delivery Club запустили доставку из супермаркетов агрохолдинга

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Мираторг", один из крупнейших производителей свинины и говядины в РФ, и сервис доставки готовой еды Delivery Club запустили доставку продуктов питания и товаров повседневного спроса из фирменных супермаркетов агрохолдинга.

Как сообщается в совместном пресс-релизе, на первом этапе курьеры Delivery Club будут доставлять заказы в четырех районах Москвы и Санкт-Петербурга. До конца 2020 года к сервису планируется подключить 60 магазинов "Мираторг" во всех городах присутствия сети.

Пользователи Delivery Club смогут заказать до 10 тыс. наименований товаров из ассортимента сети супермаркетов "Мираторг". Доставка займет 30-40 минут, ее стоимость составит 149 рублей. В выходные дни при заказе от 499 рублей доставка будет бесплатной.

В пресс-службе холдинга отметили, что "Мираторг" постоянно развивает существующие каналы продаж, а также подключает новые, делая продукцию физически более доступной. "Онлайн-сервисы доставки – это не только безопасный, но и удобный способ совершения покупок. Мы видим огромный потенциал этого канала и планируем развивать сотрудничество с Delivery Club", - заявили в пресс-службе.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия холдинга работают в 17 регионах России. В структуру входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия. Производство на них организовано по принципу "от поля до прилавка".

Delivery Club ежемесячно выполняет свыше 5,5 млн заказов. По итогам 2019 года выручка составила 4,46 млрд рублей, по итогам первого полугодия 2020 года – 4,32 млрд рублей. К сервису подключено свыше 30 тыс. заведений общественного питания более чем в 250 городах страны. В 2019 году Delivery Club стал частью O2O-платформы (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, которую создают Mail.ru Group и Сбер.

Мираторг Delivery Club

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