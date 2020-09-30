Кабмин втрое увеличил лимит на закупку драгкамней в бюджете-2021

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ в 3,4 раза увеличило лимит на закупку драгметаллов и драгкамней в Госфонд, следует из проекта федерального бюджета на очередную трехлетку, опубликованного в среду после внесения в Госдуму.

Выплаты на приобретение драгметаллов и драгкамней в 2021 г. составят 39,82 млрд рублей против ранее запланированных 11,5 млрд рублей. В 2022 г. закупки вновь ожидаются на уровне не выше 11,5 млрд рублей, также, как и в 2023 г.

"Дополнительно рассматривается возможность выкупа в 2021 году алмазного сырья у АК "АЛРОСА" в Госфонд России в целях минимизации негативных последствий, связанных с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции, и поддержки АК "АЛРОСА", - следует из документа.

Лимит закупок на будущий год, таким образом, определен на уровне приблизительно $500 млн. Это минимальный рубеж для сделки между "АЛРОСА" и Гохраном по закупке алмазов. Сделка готовится по поручению президента РФ в ответ на запрос главы Якутии, который еще до эскалации ситуации с коронавирусом предложил выкупить алмазы "АЛРОСА" на сумму от $500 млн до $1млрд. С обострением пандемии республика предложила рассмотреть выкуп на $1,7 млрд.

Сейчас сделка может пройти в несколько траншей: например, половина сделки - до конца года, вторая половина - в первом-втором квартале 2021 г., говорил ранее глава "АЛРОСА" Сергей Иванов. Тайминг и объем будут зависеть от потребностей компании и состояния рынка алмазов. Например, если рынок восстановится в сентябре-октябре, "АЛРОСА" перенесет продажу на будущий год, говорил он.

Объем поступлений от реализации госзапасов драгметаллов и драгкамней из Госфонда на будущий год установлен на уровне 5 млрд рублей, в 2022 и 2023 гг. - 4,5 млрд рублей.

"Планируется реализация мелкоразмерных алмазов, а также других низколиквидных видов ценностей, не представляющих интереса для длительного хранения в составе Госфонда России и сохранивших товарный вид (например, ювелирные изделия из драгоценных металлов и/или драгоценных камней массового производства и другие виды подобных ценностей", - поясняется в документе.