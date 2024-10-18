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Минфин рассматривает новые закупки алмазов у "АЛРОСА" в 2025 году

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минфин рассматривает новые закупки алмазов у "АЛРОСА" в Госфонд в 2025 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

"Рассматриваем такую возможность, - ответил он на вопрос о возможном возобновлении закупок. - Для того, чтобы дать "АЛРОСА" возможность спокойно себя чувствовать и не чувствовать обязанность продавать на рынке для поддержания своей позиции по ликвидности. Потому что рынок тревожно выглядит".

Правительство может направить на закупку алмазов бюджетные ассигнования на драгметаллы и драгкамни (на будущий год лимит по закупкам планируется на уровне 51,5 млрд рублей), напомнил он.

В марте стало известно, что "АЛРОСА" и Минфин заключили соглашение о выкупе части произведенного в 2024 году сырья и провели сделку на первую партию алмазов. С тех пор о закупках алмазов "АЛРОСА" в Госфонд не сообщалось. "В этом году не планируется, на следующий год рассматриваем такую возможность, - рассказал Моисеев. - Вообще, это все ДСП, поэтому мы можем и не сообщить об этом".

АЛРОСА Алексей Моисеев Минфин Госфонд
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