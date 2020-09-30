"Газпром" заявил, что не допускает избыточного уровня валютных активов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" не допускает формирования избыточного уровня чистых валютных активов, заявили "Интерфаксу" в управлении информации ПАО "Газпром" в связи с вынесением, в том числе на совет директоров концерна, вопроса об уровне чистых валютных активов.

"Газпром" руководствуется утвержденным советом директоров компании в соответствии с директивами правительства РФ предельно допустимым уровнем чистых валютных активов, а также внутренними правилами, определяющими валютную структуру баланса компании", - напомнили в "Газпроме".

"В соответствии с этими правилами компания регулярно проводит операции по продаже экспортной выручки на валютном рынке для обеспечения своих расходов в рублях и при этом поддерживает необходимый запас валютной ликвидности для обслуживания обязательств в валюте", - отметили в газовом концерне.

12 октября 2020 года совет директоров ПАО "Газпром" рассмотрит вопрос об уровне чистых валютных активов.

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