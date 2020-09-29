Для госкомпаний обновили верхнюю планку по размеру валютных активов

Фото: Игорь Кубединов/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Госкомпании РФ получили от правительства новую директиву, ограничивающую размер чистых валютных активов "историческим" уровнем. Впервые подобная директива была выпущена почти шесть лет назад на фоне резкого ослабления курса рубля.

В декабре 2014 года тогдашний премьер Дмитрий Медведев провел совещание с компаниями-экспортерами, чье нежелание продавать экспортную выручку в условиях падения курса рубля стало одним из ключевых факторов девальвации в ноябре-декабре.

Итогом совещания стала директива, предписывающая представителям интересов РФ в советах директоров "Газпрома", "Роснефти", "АЛРОСА", "Зарубежнефти" и "ПО "Кристалл" инициировать рассмотрение вопроса "Об уровне чистых валютных активов общества". Перечисленным госкомпаниям вменялось в обязанность обеспечить до 1 марта 2015 г. приведение размера чистых валютных активов к уровню не выше чем по состоянию на 1 октября 2014 года "и последующее поддержание размера чистых валютных активов общества не выше указанного уровня" с отчетностью перед ЦБ.

Из недавнего раскрытия трех компаний из приведенного списка – "Газпрома", "Роснефти" и "АЛРОСА" – следует, что появилась новая правительственная директива.

"Газпром" сообщил, что его совет директоров 12 октября рассмотрит вопрос "об уровне чистых валютных активов", а в повестке заседания совета "Роснефти" 29 сентября стоит вопрос "Об исполнении директив правительства РФ от 1 сентября 2020 г. №8036п-П13" (без указания содержания директив). "АЛРОСА" свела эти пункты воедино, сообщив, что согласно директиве с этим номером и датой гендиректору компании Сергею Иванову поручено обеспечить приведение размера чистых валютных активов ПАО "к уровню не выше чем по состоянию на 1 октября 2018 года (...) и последующее поддержание размера чистых валютных активов не выше указанного уровня".

Директива распространяется и на "дочки" "АЛРОСА", следует из раскрытия компании, о ее выполнении, как и прежде, нужно ежемесячно отчитываться перед ЦБ.