Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:01Заразились
на 29.09В России 1 167 805+8 232В мире 33 353 615+273 851

Для госкомпаний обновили верхнюю планку по размеру валютных активов

Для госкомпаний обновили верхнюю планку по размеру валютных активов
Фото: Игорь Кубединов/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Госкомпании РФ получили от правительства новую директиву, ограничивающую размер чистых валютных активов "историческим" уровнем. Впервые подобная директива была выпущена почти шесть лет назад на фоне резкого ослабления курса рубля.

В декабре 2014 года тогдашний премьер Дмитрий Медведев провел совещание с компаниями-экспортерами, чье нежелание продавать экспортную выручку в условиях падения курса рубля стало одним из ключевых факторов девальвации в ноябре-декабре.

Итогом совещания стала директива, предписывающая представителям интересов РФ в советах директоров "Газпрома", "Роснефти", "АЛРОСА", "Зарубежнефти" и "ПО "Кристалл" инициировать рассмотрение вопроса "Об уровне чистых валютных активов общества". Перечисленным госкомпаниям вменялось в обязанность обеспечить до 1 марта 2015 г. приведение размера чистых валютных активов к уровню не выше чем по состоянию на 1 октября 2014 года "и последующее поддержание размера чистых валютных активов общества не выше указанного уровня" с отчетностью перед ЦБ.

Из недавнего раскрытия трех компаний из приведенного списка – "Газпрома", "Роснефти" и "АЛРОСА" – следует, что появилась новая правительственная директива.

"Газпром" сообщил, что его совет директоров 12 октября рассмотрит вопрос "об уровне чистых валютных активов", а в повестке заседания совета "Роснефти" 29 сентября стоит вопрос "Об исполнении директив правительства РФ от 1 сентября 2020 г. №8036п-П13" (без указания содержания директив). "АЛРОСА" свела эти пункты воедино, сообщив, что согласно директиве с этим номером и датой гендиректору компании Сергею Иванову поручено обеспечить приведение размера чистых валютных активов ПАО "к уровню не выше чем по состоянию на 1 октября 2018 года (...) и последующее поддержание размера чистых валютных активов не выше указанного уровня".

Директива распространяется и на "дочки" "АЛРОСА", следует из раскрытия компании, о ее выполнении, как и прежде, нужно ежемесячно отчитываться перед ЦБ.

Роснефть Газпром АЛРОСА

Новости

Евро пробил уровень в 93 рубля

Евро пробил уровень в 93 рубля

Владимир Лисин вышел на первое место в списке богатейших россиян

Владимир Лисин вышел на первое место в списке богатейших россиян

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты "Мир"

ЦБ перенес на 31 декабря срок обязательного зачисления пенсий на карты "Мир"

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

Доллар впервые со 2 апреля подорожал до 79 рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');