Индекс РТС вырос на 2% за счет укрепления рубля

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российские акции после утреннего снижения к концу основной торговой сессии среды продемонстрировали смешанную динамику на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, при этом заметно укрепившийся рубль стимулировал активный рост индекса РТС.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 2905,81 пункта (-0,15%), индекс РТС - 1178,51 пункта (+1,98%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 2,8%. При этом рубль укрепился до 77,65 руб./$1 против 79,3 руб./$1 на момент закрытия основных торгов на "Мосбирже" во вторник.

Подешевели акции "Интер РАО" (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,8%), "НЛМК" (-1,7%), "РусАла" (-1,6%), "Северстали" (-1,4%), "Московской биржи" (-1,3%), "ММК" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-1%), "Яндекса" (-0,9%), "Татнефти" (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), ВТБ (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "Роснефти" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%).

Подорожали бумаги "АЛРОСА" (+2,7%), Сбербанка (+1,4%), "префы" Сбербанка (+1%), "Магнита" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "РусГидро" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Россетей" (+0,1%).

Лидером падения среди наиболее ликвидных российских акций выступают в среду акции "Интер РАО". Инвесторы не вдохновились представленной менеджментом новой долгосрочной программой развития компании до 2025 года с перспективой до 2030 года. "Интер РАО" в новой стратегии до 2030 года исходит из выплаты дивидендов в размере не менее 25% чистой прибыли, говорится в презентации компании. Текущий документ предусматривает дивиденды в размере 25% чистой прибыли по МСФО. При этом компания ожидает увеличения показателя EBITDA группы к 2030 году в 2,3 раза к уровню 2019 года, до более 320 млрд рублей. Согласно материалам, в 2025 году этот показатель ожидается на уровне более 210 млрд рублей, в 2019 году он составил 142 млрд рублей.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию на российском фондовом рынке в начале торгов тенденции к плавному снижению индекса МосБиржи способствовала, прежде всего, негативная динамика мировых рынков, в том числе снижающаяся нефть. Однако во второй половине дня ситуация на мировых фондовых и товарных рынках улучшилась, что позитивно сказалось и на динамике российских акций. Дополнительную поддержку российским бумагам оказало локальное снижение геополитических рисков в связи с армяно-азербайджанским конфликтом. Позиции России, США и европейских стран в отношении данного конфликта, на удивление, оказались близкими, что снизило опасения относительно возможных новых антироссийских санкций и тем самым привело к укреплению рубля.

Кроме того, поддержку рублю оказала информация о том, что госкомпании РФ, в частности, "Газпром", "Роснефть" и "АЛРОСА", получили от правительства новую директиву, ограничивающую размер чистых валютных активов "историческим" уровнем. Впервые подобная директива была выпущена почти шесть лет назад (в 2014 году) на фоне резкого ослабления рубля. В последнее время тема поведения госкомпаний-экспортеров на валютном рынке как значимый фактор колебаний рубля в публичном пространстве не поднималась. Предыдущий виток обсуждения этого вопроса пришелся на август-сентябрь 2018 года, период усиления санкционных рисков.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились в среду. Инвесторы оценивали статданные из Китая и Японии, а также результаты прошедших накануне первых дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом. Как отмечает MarketWatch, влияние дебатов на рынки было неоднозначным. Атмосфера, как и ожидалось, была враждебной, однако избиратели до сих пор не решили, кто из кандидатов лучше справился бы с кризисами, охватившими страну.

Вместе с тем американские фондовые индексы растут в начале торгов 30 сентября на фоне растущих надежд на новые меры стимулирования экономики. Министр финансов США Стивен Мнучин выразил оптимизм по поводу пакета стимулирующих мер для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. "Я скажу, что мы собираемся предпринять еще одну серьезную попытку, чтобы сделать это, и думаю, мы надеемся, что сможем что-то сделать", - сказал Мнучин, которого цитирует CNBC.

Накануне состоялся первый раунд дебатов президента США Дональда Трампа с его соперником на предстоящих президентских выборах Джо Байденом. В ходе дебатов Трамп и Байден не стеснялись в выражениях в адрес друг друга, зачастую переходя на личности. Опросы ряда телеканалов по итогам дебатов свидетельствуют о том, что симпатии большинства телезрителей оказались на стороне Байдена, однако и Трампу удалось не потерять своих сторонников. Согласно опросу CBS News, 48% зрителей дебатов отдали победу в них Байдену, 41% - Трампу, а оставшиеся 10% посчитали, что дебаты завершились ничьей. Канал CNN приводит более радикальные результаты опроса, согласно которым 60% зрителей сочли, что преимущество по итогам дебатов у Байдена, и примерно 30% поддержали Трампа.

В свою очередь цены на нефть, снижавшиеся большую часть дня, смогли выйти в плюс после публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти в стране. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по московскому времени в среду составила $41,84 за баррель, что на 0,67% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет $39,73 за баррель, что на 1,12% выше уровня предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,98 млн баррелей - до 492,43 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные резервы бензина выросли на 683 тыс. баррелей и составили 228,18 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,18 млн баррелей, до 172,76 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста резервов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,4 млн баррелей и падения резервов дистиллятов на 1,2 млн баррелей.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "индексы МосБиржи и РТС к концу торгов пытались отвоевать позиции вместе с улучшением зарубежного настроя, а также благодаря отдельным внутренним факторам. В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс МосБиржи потребительского сектора, а в самом значительном минусе находился индекс МосБиржи телекоммуникаций. Акции потребительского сектора оставались в лидерах роста, продолжая выполнять роль защитных активов в условиях неопределенности в мировой экономике. Бумаги Сбербанка перешли к повышению перед закрытием реестра под дивиденды за прошлый год.

"Европейский индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,1% после колебаний между плюсом и минусом в течение дня. Торги в США, несмотря на отрицательную динамику фьючерсов до открытия бирж, начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли порядка 1,1-1,4%. Падение ВВП США во втором квартале было пересмотрено с 31,7% до 31,4%. Кроме того, министр финансов Стивен Мнучин заверил рынки в намерении не останавливаться в попытках достижения компромисса по пакету налогово-бюджетных стимулирующих мер. Настроения на американских фондовых площадках в середине недели улучшились, но пока говорить о восстановлении уверенного краткосрочного роста еще рано. Скорее текущее повышение укладывается в рамки недавней волатильности, которая, вполне вероятно, сохранится в ближайшие недели", - полагает Кожухова.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", "ключевым поводом понижательной динамики по-прежнему остается ускорившаяся динамика распространения коронавируса; пессимизма добавили сообщения об ухудшении эпидемиологического положения Нью-Йорка, который сильнее других городов США пострадал в период первой волны пандемии. Кроме того, инвесторы проявляют повышенную осторожность в преддверии выборов президента США, итоги которых остаются непредсказуемыми, состоявшиеся вчера дебаты прошли в спорах и взаимных упреках кандидатов. Между тем глава ФРБ Нью-Йорка попытался успокоить рынки оптимистичными заявлениями относительно своих ожиданий от экономики, заявив о надеждах на продолжение сильного восстановления".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи по итогам основной дневной сессии составил 66,81 млрд рублей (из них 16,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 7,66 млрд рублей на бумаги "Газпрома").