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Байден в ходе дебатов назвал Трампа "щенком Путина"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США бывший вице-президент США Джо Байден в ходе дебатов с действующим президентом США Дональдом Трампом назвал последнего "щенком Путина".

"Я сталкивался с Путиным и давал ему ясно понять, что не пойду на его уловки", - сказал Байден.

"Он (Трамп - ИФ) щенок Путина, он до сих пор ничего не сказал ему о выплатах за головы американских военных в Афганистане", - заявил соперник Трампа.

Байден, говоря о том, почему избиратели должны голосовать за него, настаивал, что при Трампе страна стала "слабее", "беднее" и "более разделенной".

Газета The New York Times летом 2020 года опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванных американских официальных лиц сообщала, что российская военная разведка якобы предлагала боевикам движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация - ИФ) вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это якобы происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что в ведомстве начато расследование относительно утечек информации, связанной с Россией и талибами. В администрации США неоднократно сообщали, что пока нет единого мнения о том, следует ли верить информации про РФ и талибов.

Сообщения о выплатах Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Афганское движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

США Джо Байден

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