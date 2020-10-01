ЦБ РФ заявил об уменьшении в 1,7 раза объемов вывода средств за рубеж

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Объемы сомнительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж сократились в первом полугодии 2020 года в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в пресс-релизе ЦБ.

По оценке регулятора, это произошло преимущественно за счет уменьшения объемов сомнительных переводов по сделкам с услугами.

"Объемы операций с признаками обналичивания денежных средств в банковском секторе в первом полугодии 2020 года по сравнению с сопоставимыми данными первого полугодия 2019 года уменьшились в 1,4 раза", - отмечается в сообщении ЦБ.

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