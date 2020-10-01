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У Альфа-банка случился сбой

У Альфа-банка случился сбой
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Альфа-банк в четверг не проводит в полном объеме операции в интернет-банке и телефонном центре, сообщили "Интерфаксу" два клиента кредитной организации.

Сбой произошел в работе мобильного банка. В частности, нельзя перевести деньги со счета в Альфа-банке. Как рассказал "Интерфаксу" один из клиентов, в колл-центре банка ему сообщили, что сейчас телефонный центр может только заблокировать или активировать карту.

По данным сайта Downdetector, сбои в работе банка начались примерно в 9:30 по московскому времени, пик жалоб пришелся на полдень.

Почти половина пользователей жалуются, что не могут войти в систему. Примерно по 25% жалоб касаются сбоя всех сервисов или невозможности совершить платеж.

Альфа-банк

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