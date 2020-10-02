Brent подешевела до $40,21 за баррель

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжили снижаться после падения накануне.

При этом нефть может продемонстрировать второе недельное снижение подряд, отмечает Trading Economics. По данным MarketWatch, в четверг, 1 октября, нефтяные цены упали до минимума с 15 сентября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени в пятницу составила $40,21 за баррель, что на $0,72 (1,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,37 (3,2%).

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $38,02 за баррель, что на $0,7 (1,81%) ниже уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы потеряли в цене $1,5 (3,7%).

На настроения инвесторов продолжают влиять опасения по поводу спроса, несмотря на то, что данные Минэнерго США в среду, 30 сентября, показали сокращение запасов нефти в стране по итогам третьей недели подряд, пишет MarketWatch.

"Нефтяной рынок не может отбросить опасения по поводу спроса, несмотря на то что предложение нефти в США продолжает сокращаться", - отмечает старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флин.

По его словам, "из-за затянувшихся опасений насчет потребления рынок меньше обеспокоен тенденцией к сокращению предложения".

Правительство Испании и власти Мадрида достигли договоренности о частичной изоляции всего города и его предместий из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса COVID-19, сообщили ранее западные СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

Тем временем Париж и его пригород с понедельника, 5 октября, могут перейти к режиму "повышенной готовности", что подразумевает запрет семейных мероприятий и полное закрытие баров, пишет газета Le Figaro со ссылкой на министра здравоохранения Франции Оливье Верана.

"Ожидания того, что в Европе во многих странах снова ограничат передвижение, подрывают надежды на восстановление спроса в краткосрочной перспективе", - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует S&P Global Platts.

Тем временем, согласно документу, с которым ознакомилось агентство, ОПЕК+ необходимо дополнительно сократить добычу на 2,375 млн б/с, чтобы компенсировать наблюдавшееся ранее перепроизводство.