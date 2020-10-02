Индексы МосБиржи и РТС снизились в пределах 1,9% в начале торгов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал торги пятницы заметным снижением вслед за мировыми рынками на новостях о заражении коронавирусом президента США Дональда Трампа и его жены. Сильно просели котировки Сбербанка - на 8,3-8,8% - после дивидендной отсечки с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 1,85%, до 2836,33 пункта, индекс РТС снизился на 1,88%, до 1152,42 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 8,8%.

Подешевели "префы" Сбербанка (-8,8%), обыкновенные акции Сбербанка (-8,3%), ВТБ (-1,9%), "Яндекса" (-1,5%), "Татнефти" (-1,3%), "РусАла" (-0,9%), "Россетей" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Газпрома" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), Polymetal (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "ФСК ЕЭС" (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+5%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию в начале торгов на российском фондовом рынке тенденции к снижению способствует, прежде всего, негативная конъюнктура мировых рынков капитала, в том на нефтяных площадках. В частности, европейские фондовые индикаторы упали в начале торгов 2 октября в пределах 1% на новостях о положительном тесте на COVID-19 у Дональда Трампа и его жены Мелании.

Американские фондовые индексы в четверг выросли на ожиданиях принятия нового пакета мер поддержки экономики США. Обсуждение нового пакета мер поддержки экономики США является главной движущей силой рынка на этой неделе, пишет MarketWatch. Инвесторы отмечают, что без соглашения по новым мерам поддержки потребители сократят расходы, что замедлит восстановление экономики США.

Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы падают 2 октября утром примерно на 1,3% на новости о том, что у Трампа и его жены положительные результаты тестов на COVID-19.

"Тесты на COVID-19, взятые у меня и Мелании, показали положительный результат. Мы немедленно начинаем свой карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!", - написал Трамп в соцсети.

Ранее он говорил, что вместе с супругой сдал тесты на коронавирусную инфекцию после того, как стало известно о заболевании, выявленном у его советницы Хоуп Хикс. Она сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.

Фондовые индексы Японии и Австралии снизились в пятницу на фоне низкой активности торгов, в то время как рынки Южной Кореи, материкового Китая и Гонконга не работают из-за праздничных дней. Токийская фондовая биржа возобновила работу после масштабного сбоя днем ранее, когда на целый день были приостановлены торги всеми акциями в связи с проблемами в работе системы торговой площадки. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов уменьшился на 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день опустился на 1,45%.

Цены на нефть в пятницу продолжают снижаться после падения накануне. При этом нефть может продемонстрировать второе недельное снижение подряд.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 2,76%, до $39,8 за баррель. В четверг Brent подешевела на 3,2%. Ноябрьские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке дешевели на 2,92%, до $37,59 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 3,7%.

На настроения инвесторов продолжают влиять опасения по поводу спроса, несмотря на то, что данные Минэнерго США в среду показали сокращение запасов нефти в стране по итогам третьей недели подряд.

Правительство Испании и власти Мадрида достигли договоренности о частичной изоляции всего города и его предместий из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса COVID-19, сообщили ранее западные СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

Париж с пригородами с понедельника могут перейти к режиму "повышенной готовности", что подразумевает запрет семейных мероприятий и полное закрытие баров, пишет Le Figaro со ссылкой на министра здравоохранения Франции Оливье Верана.