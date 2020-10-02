Роснедра о запасах углеводородов на фоне COVID и спецусловиях аукционов в Арктике. Обзор

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сложный для нефтяной отрасли 2020 год несет повышенные риски для геологоразведки - ее компании "режут" прежде всего, когда нужно сократить расходы. О том, грозит ли критичное снижение финансирования отечественной ГРР в ближайшие годы, о надеждах на воспроизводство запасов углеводородов и новых центрах нефтедобычи, а также о близком финале интриги вокруг аукционов по газовым участкам на севере Красноярского края "Интерфаксу" рассказали в Роснедрах, предоставив письменные ответы на вопросы агентства.

ГРР минус 20%

Роснедра обращают внимание, что все последние годы происходило последовательное увеличение финансирования геологоразведочных работ на углеводородное сырье за счет средств недропользователей. Текущий год развернет ситуацию вспять, но все же есть надежды на быстрое восстановление отрасли.

"После падения цен на нефть, практически все компании скорректировали объемы работ, в связи с чем можно ожидать уменьшения финансирования ГРР на УВС за счет средств недропользователей на 20% относительно 2019 года (в 2019 году - 314 млрд руб.). Основные объемы работ компании планируют проводить в наиболее перспективных регионах. Это континентальный шельф, Уральский и Сибирский федеральные округа. В 2021 году, по экспертным оценкам, планируется достижение объемов уровня 2019 года с последующим ростом в дальнейшие годы", - отмечают в ведомстве.

Пока массового потока заявлений от компаний с просьбой перенести сроки ГРР по участкам Роснедра не видят: "В Роснедра регулярно поступают заявки на внесение изменений в условия пользования недрами. Нами принимаются все допустимые законодательством меры по созданию условий для поддержки предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере геологии и недропользования, в условиях падения мировых цен на нефть. В случае поступления в установленном порядке заявочных материалов и при наличии достаточного обоснования Роснедра готово внести соответствующие изменения в лицензии в установленном действующим законодательством порядке".

Также ведомство напоминает, что в связи с решением правительства "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году" издан приказ, по которому продлены на 1 год все лицензии, срок действия которых истекал с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Это решение коснется: 419 лицензий по твердым полезных ископаемым (из них большей частью являются лицензии золотодобывающих (37%) и угледобывающих (36%) отраслей), 110 лицензий по углеводородам, 34 - не связанных с добычей полезных ископаемых, трех - на лечебные грязи и 357 - на подземные воды.

Роснедра подчеркивают, что в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки и спада рыночной активности большинство пользователей недр, в особенности малые предприятия, столкнулись с дополнительными организационными и производственными сложностями. Правительством РФ, Минприроды и Роснедрами предприняты меры по поддержке недропользователей для обеспечения устойчивого развития горнодобывающего и геологоразведочного секторов экономики в период кризиса.

"Делать выводы относительно эффективности мер поддержки компаниям-недропользователям на сегодняшний день несколько преждевременно. Вместе с тем полагаем, что предпринятые меры по продлению сроков действия лицензий и сроков устранения допущенных нарушений условий пользования недрами позволят минимизировать взаимодействие предприятий с административными органами, направить усилия предпринимателей на антикризисные мероприятия, в том числе на сохранение трудовых коллективов", - отмечают Роснедра.

Дискуссия о воспроизводстве

Недавно ситуацию с воспроизводством минерально-сырьевой базы (ВМСБ) в России проанализировала Счетная палата. В отчете контрольного органа говорилось, что последние годы прирост запасов газа в РФ ниже добычи, а прирост запасов нефти лишь незначительно превышает добычу.

В ответ на это Роснедра пишут: "Все последние годы прирост запасов жидких углеводородов превышал добычу. Так в 2018 году это превышение составило 22%, а в 2019 с учетом отрицательной переоценки составило - 21%. По свободному газу ситуация немного иная. За счет геологоразведочных работ превышение добычи все последние годы находится на уровне 60-80%. В то же время отмечается с 2016 года отрицательная величина компенсации в абсолютном значении, что связано с введением в подсчет запасов свободного газа коэффициента извлечения газа (КИГ). То есть списание запасов связано с проводимыми в последние годы работами по пересчету запасов газа по месторождениям из-за введения в расчеты КИГ. В последние годы величина списания уменьшается, и это связано с тем, что основная масса месторождений уже пересчитана и осталось не более двух лет для завершения этой работы. За 2019 год изменение запасов положительное".

По предварительным данным Роснедр за 2019 год и предварительному Госбалансу ФГБУ "Росгеолфонд" прирост извлекаемых запасов нефти в 2019 году составил 600 млн т (в балансе 613,2 млн тонн) при годовой добыче в 527,6 млн тонн (в балансе 525,1 млн тонн).

Прирост извлекаемых запасов нефти с конденсатом в 2019 году составил 590 млн тонн (в балансе 667,6 млн тонн) при годовой добыче в 561 млн тонн (в балансе 553,4 млн тонн). То есть прирост запасов нефти с конденсатом в 2019 году также полностью возместил добычу, при этом отдельно по конденсату добыча превысила прирост запасов на 10 млн тонн, пишет ведомство.

Прирост запасов свободного газа в 2019 году составил 430 млрд куб. м (в балансе 445,2 млрд куб м) при годовой добыче в 690 млрд куб. м (в балансе 703,4 млрд куб м). Таким образом, как и в 2018 году, прирост запасов свободного газа в 2019 году не компенсировал произведенную добычу. Снижение объемов изменения запасов газа в последние годы и, как следствие, отсутствие компенсации добычи, в первую очередь связано с изменением КИГ.

В 2020 году тенденция компенсации добычи приростом сохранится, заявляют Роснедра.

Старые центры добычи

Роснедра отмечают, что, планируя ГРР, недропользователи по-прежнему стараются проводить доразведку уже открытых углеводородных провинций, тогда как государство заинтересовано найти новые точки роста.

Анализ проведения ГРР в России показывает, что основные объемы поисково-разведочных работ, выполняемых за счет средств недропользователей и обеспечивающих приросты запасов углеводородов, концентрируются в районах с доказанной промышленной нефтегазоносностью. Основные усилия недропользователей направлены на доразведку ранее открытых месторождений и поиск новых, как правило, мелких и мельчайших по запасам в районах традиционной нефтегазодобычи, и только единичные объекты располагаются в слабоизученных районах, констатирует ведомство.

С учетом того, что лишь 34% площади нефтеперспективных земель находится в распределенном фонде, ГРР за счет бюджета концентрируются в наиболее нефтеперспективных зонах: Гыдано-Хатангской, Аргишско-Чунской, Юганско-Колтогорской, Карабашской, Озинско-Алтатинской. В 2013-2019 годах в этих зонах выдано более 155 новых лицензий на недропользование. При общих затратах федерального бюджета на проведение регионального этапа в 2013-2019 годах в 30,5 млрд руб. разовый платеж от полученных лицензий в этот период составил 57,3 млрд руб., отмечают Роснедра.

Перспективы юниоров

Долгие годы в геологоразведочной отрасли обсуждаются всевозможные механизмы привлечения инвестиций для юниорных компаний. Тему поддерживают и глава Минприроды Дмитрий Коблыкин, и вице-премьер Юрий Трутнев. По поручению Трутнева Минприроды и Роснедра подготовили предложения, в числе которых - возможность передачи лицензии на разведку и добычу от компании, открывшей месторождение в рамках лицензии на ГГР по "заявительному принципу", к новому пользователю недр (добывающей компании).

Сейчас межведомственная рабочая группа дорабатывает проект концепции развития юниорного геологоразведочного бизнеса в России. Рассматриваются механизмы прямого государственного субсидирования, льготного банковского кредитования, введение налоговых льгот, иных льготных мер финансового характера, а также создание биржевых площадок и институтов венчурного финансирования. В целом прорабатывается вопрос о создании благоприятного инвестиционного климата как посредством финансовых и экономических мер, так и сопутствующих им правовых мер.

"Несмотря на то, что в настоящее время практика юниорного движения еще не сформирована, уполномоченными органами государственной власти ведется активная работа по нормативно-правовому регулированию указанной сферы в целях обеспечения развития юниорных геологоразведочных компаний. Так, подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство в части закрепления права пользования недрами при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр пользователем недр, проводившим работы по геологическому изучению недр такого участка, для разведки и добычи полезных ископаемых открытого месторождения, которое может быть предоставлено как непосредственно пользователю недр, открывшему месторождение, так и с его согласия - иному лицу", - сообщают Роснедра.

Росгеология

Отдельной темой для комментариев Роснедр стала работа Росгеологии, в адрес которой ранее Минприроды высказывало недовольство по поводу невыполнения обязательств. В 2019 году объем невыполненных обязательств Росгеологии составил 4,7 млрд руб., напоминают Роснедра. Но пока "Росгелогия" остается единственным подрядчиком по ВМСБ.

"Распоряжением правительства от 3 июля 2019 года АО "Росгеология" определено единственным исполнителем осуществляемых Роснедрами в 2019-2020 годах закупок работ, связанных с реализацией предусмотренных подпрограммой "Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр". Срок окончания действия государственных контрактов определен по истечению 2-летнего периода со дня подписания указанного распоряжения. АО "Росгеология", таким образом, будет являться единым исполнителем до 3 июля 2021 года", - сообщило ведомство.

В ответ на вопрос, как Роснедра относятся к предложению "Росгеологии" выступить единственным исполнителем геологоразведочных работ на шельфе, в транзитной зоне и по геофизике на суше, ведомство написало: "С 2020 года региональные геологоразведочные работы на углеводородное сырье, в том числе и геологоразведочных работы на шельфе, в транзитной зоне и на суше, выполняются в рамках государственного задания подведомственного Роснедра федерального бюджетного учреждения. Считаем целесообразным выполнение ГРР на УВС на основе данного механизма".

Недра решают все

Тенденция ухудшения качества запасов углеводородов России, которая наблюдается уже долгие годы, привела к тому, что нефтегазовые компании отчаянно бьются за каждый участок из нераспределенного фонда недр. Анонс любого аукциона на УВ вызывает бурный интерес, сами аукционы из года в год ставят все новые рекорды по итоговым суммам покупки.

В ответ на вопрос, по каким участкам на углеводородное сырье планируются аукционы до конца 2020 года, Роснедра сообщили: "В настоящий момент ведется подготовка к проведению аукционов по федеральным участкам недр - Турковский (включает Ушаковское месторождение) и Дерябинский, находящимся на территории Красноярского края, а также Северо-Гыданский в ЯНАО".

По Северо-Гыданскому подготовлены соответствующие согласования для направления материалов в правительство, которое вынесет решения о проведении аукциона. "В случае получения соответствующего указания аукцион может быть проведен в конце 2020 - начале 2021 года. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами от 26 августа составляет 673,301 млн рублей", - сообщают Роснедра.

Также в Роснедрах уточнили, что сейчас не рассматривается вопрос о лицензировании участков Восточно-Явайский, Мамонтовский и Ярачойтский (ранее эти участки были зарезервированы Минприроды под СПГ-проекты по просьбе "НОВАТЭКа" - ИФ). Работа по подготовке к лицензированию данных участков может быть начата после получения соответствующего указания вышестоящих органов власти.

Особые условия

Вокруг Турковского (включает Ушаковское месторождение) и Дерябинского, а также Казанцевского участков недр весь 2020 год накручивалась интрига. Сообщалось, что "Роснефть" проявляла к ним интерес, предлагая специальные условия в рамках аукционов. По данным Минприроды, "ЛУКОЙЛ" также выражал заинтересованность в аукционах на Казанцевское и Ушаковское, но без включения особых условий. Ведомства расходились во мнениях, нужны ли спецусловия, а профильное Минприроды заявляло, что не поддерживает особые условия аукционов, важна только неоходимость перевозки углеводородов с этих участков по Северному морскому пути.

Сообщалось также, что "Норильский никель" просил об исключении Ушаковского месторождения из периметра нового ресурсно-производственного кластера в Арктике как стратегического для обеспечения газоснабжения Норильского промышленного района. Позже стало известно, что "Норникель" и "Роснефть" договорились о системе топливообеспечения на севере Красноярского края. В итоге "Норникель" поддержал лицензирование Турковского газового участка на Таймыре (включая Ушаковское месторождение) на спецусловиях, предложенных "Роснефтью". В случае приобретения лицензии на Туровский участок "Роснефть" обеспечит поставку недостающих объемов газа предприятиям ГМК "Норильский никель" из запасов Ушаковского участка после начала его разработки.

В итоге спецусловия по указанным участкам могут быть одобрены в окончательном варианте.

Как напоминают Роснедра, поскольку Дерябинский и Турковский - участки недр федерального значения, то решения по ним, а также необходимость включения в условия аукционов каких-либо специальных условий определяет правительство.

По данным ведомства, 2 сентября в Роснедра поступило согласование председателя правительства Михаил Мишустина "по вопросу проведения соответствующих аукционов на право пользования участками недр с включением дополнительного требования к их участникам - наличия у участника аукционов либо его аффилированного лица действующих проектов по разработке нефтегазовых месторождений с промышленной добычей углеводородного сырья в Арктической зоне Красноярского края, а также дополнительного условия пользования участками недр обязательства осуществлять транспортировку добываемого газа по Северному морскому пути с использованием газовозов ледового класса российской постройки".

"После получения соответствующих согласований уполномоченными федеральными органами исполнительной власти проекты распоряжений правительства будут направлены Роснедрами в Минприроды для последующего представления в правительство. Аукционы на право пользования недрами указанных участков будут объявлены после издания правительством соответствующих распоряжений", - уточняют Роснедра.

На территории Дерябинского участка находится Дерябинское газоконденсатное месторождение, открытое в 1982 году. Запасы углеводородов в пределах участка, числящиеся на Государственном балансе запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2019 года, составляют: газ - 50,603 млрд куб. м по категории С1, 4,093 млрд куб. м по категории С2; конденсат (извл.) - 3,106 млн тонн по С1, 0,328 млн тонн по С2. Прогнозные ресурсы углеводородов Дерябинского участка на основании количественной оценки ресурсов углеводородного сырья по состоянию составляют: нефть (извл.) - 0,4 млн т по категории Д1, 0,7 млн т по Д2.

"Стартовый размер разового платежа за пользование недрами Дерябинского участка от 10 января 2020 составляет 1,472 млрд рублей. Проект распоряжения правительства о проведении аукциона будет направлен на повторное согласование с уполномоченными ФОИВ, в связи с поручением правительства о включении специальных условий проведения аукциона. Аукцион планируется в конце 2020 начале 2021 года", - сообщают Роснедра.

На территории Турковского участка находится Ушаковское газовое месторождение, открытое в 1988 году. В пределах участка учтена часть выявленной Турковской структуры (52%). Запасы углеводородов участка недр, числящиеся на госбалансе, на 1 января 2019 года составляют: газ - 33,281 млрд куб. м по С1, 20,675 млрд куб. м по С2. Прогнозные ресурсы: нефть (извл.) - 1 млн т по Д1, 1,8 млн т по Д2; газ - 5 млрд куб. м по Дл; конденсат (извл.) - 0,7 млн тонн по Д1, 1,6 млн т по Д2.

"Стартовый размер разового платежа за пользование недрами Турковского участка от 10 января 2020 составляет 782,395 млн рублей. "Проект распоряжения правительства о проведении аукциона будет направлен на повторное согласование с уполномоченными ФОИВ, в связи с поручением правительства о включении специальных условий проведения аукциона. Аукцион планируется в конце 2020 начале 2021 года", - также сообщают Роснедра.

Что касается Казанцевского участка, то предоставление его в пользование может быть осуществлено по решению конкурсной или аукционной комиссии. "В отношении Казанцевского участка недр Роснедра приступили к подготовке необходимых документов для включения данного участка недр в проект перечня объектов лицензирования, предлагаемых для предоставления в пользование для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии на территории Красноярского края", - сообщили Роснедра.