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Минприроды утвердило программу лицензирования участков недр в Арктике

В нее вошли 176 объектов

Минприроды утвердило программу лицензирования участков недр в Арктике
Фото: Пресс-служба Геологического института/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Глава Минприроды РФ Александр Козлов утвердил программу лицензирования участков недр углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых в Арктике до 2035 года, сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

В программу включены 176 объектов, из них 6 месторождений углеводородного сырья и 170 - твердых полезных ископаемых.

Цель программы - увеличение объемов освоения минерально-сырьевой базы в Арктике и обеспечение дополнительной загрузки Северного морского пути. Ожидается, что после запуска новых производств добыча и производство минерального сырья в регионе увеличится по сжиженному природному газу в 1,7 раза, по меди - в 2 раза, золоту - в 3 раза, хрому - в 3 раза, литию - в 30 раз, олову - 40 раз.

Министерство отмечает, что лицензирование предусмотрено в пределах 20 арктических минерально-сырьевых центров (9 по УВС и 11 по ТПИ), часть из которых уже действует, а некоторые находятся на этапе формирования.

"Порядка 96-98% запасов углеводородного сырья в Арктике находится в распределенном фонде недр, однако 43 месторождения нераспределенного фонда обладают значительными извлекаемыми запасами нефти - 157 млн тонн, газа - 597 млрд кубических метров, конденсата - 18 млн тонн", - сказал собеседник агентства.

Также отмечается, что при формировании перечня месторождений твёрдых полезных ископаемых приоритет отдан объектам со стратегическими и дефицитными видами сырья, необходимыми для обеспечения потребностей российской экономики. Например, в список вошли месторождения Карело-Кольского и Норильско-Туруханского кластера с запасами циркония, апатитовых руд, титана, платиноидов, кобальта, меди, золота, редкоземельных металлов, лития и тантала.

Александр Козлов Минприроды РФ Арктика
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