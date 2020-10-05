Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24Заразились
на 05.10В России 1 225 889+10 888В мире 35 076 026+173 379

Правительство попросили освободить турфирмы от налогов до конца года

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть возможность освободить турфирмы от налогов до конца 2020 года и предоставить им другие льготы.

В обращении, подписанном первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем, ассоциация туроператоров просит Мишустина рассмотреть возможность освободить турфирмы "от уплаты налога на прибыль, НДС, взносов в фонды, а также перенести налог для предприятий, применяющих УСН )упрощенную систему налогообложения), в период до конца первого квартала 2021 года".

В АТОР подчеркнули, что налоговые каникулы могут быть применены не только к малому и среднему предпринимательству, а ко всем участникам туристического рынка: туроператорам, операторам речных круизов, турагентствам, отелям и т.д.

"Год сложный для всех, кто работает в туризме. Но операторам по въездному туризму пришлось в этом году особенно сложно. Поэтому мы просим отмены налоговых платежей или как минимум отсрочки еще на несколько месяцев для всех предприятий туриндустрии, но особенно подчеркиваем острейшую необходимость этих мер для тех, кто работает во въездном туризме", - сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Хроника 27 января – 05 октября 2020 годаЭкономический кризис
АТОР

Новости

Нефть подорожала более чем на 4% на новостях о здоровье Трампа

Нефть подорожала более чем на 4% на новостях о здоровье Трампа

Михаил Алексеев из Юникредит банка станет зампредом ЦБ

Михаил Алексеев из Юникредит банка станет зампредом ЦБ

Минфин РФ увеличит с 7 октября продажу валюты в 2,3 раза

Экономический кризис

В Москве стало на четверть меньше сделок по аренде и продаже офисов

Белоруссия получит первый транш нового кредита от РФ до конца октября

Белоруссия получит первый транш нового кредита от РФ до конца октября

В Женеве установили самый высокий МРОТ в мире

В Женеве установили самый высокий МРОТ в мире

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 октября

Тиньков оценил шансы на реализацию сделки с "Яндексом"

Тиньков оценил шансы на реализацию сделки с "Яндексом"

Нефть сорта "WTF?", или как биржа и инвесторы обменялись лекциями о финграмотности в суде

Нефть сорта "WTF?", или как биржа и инвесторы обменялись лекциями о финграмотности в суде

"Роснефть" кардинально изменила состав правления

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');