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Продажи у турагентств резко упали с 5 октября

Продажи у турагентств резко упали с 5 октября
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В России продажи у турагентств резко упали с 5 октября на слухах о возможном новом закрытии границ и на панике в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и возможном возвращении карантинных ограничений, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Пандемия коронавируса

Турагентства отметили снижение или полное прекращение продаж туров по России и за границу.

"Если до бронирований дело и доходит, то не более чем за два-три дня до отъезда. Масла в огонь подлил сенатор [Валерий] Рязанский, заявивший в понедельник, что из-за роста числа случаев заражения могут быть закрыты границы", - сказала она.

В федеральном оперштабе по коронавирусу предположение Рязанского затем опровергли, отметив, что идет работа только по открытию границ, но не наоборот.

Аннулирования купленных туров в РСТ пока не фиксируют.

"Люди заняли выжидательную позицию, не бронируют на дальние даты, так как не хотят новых аннуляций и переносов", - добавила Тюрина.

До начала текущей недели продажи шли хорошо.

"Продажи Турции тормозит то, что туристы боятся введения карантинов по прилету или закрытия границ. При этом сохраняется спрос на отдых в своем или соседних регионах - например, в Ростове-на-Дону покупают Кавминводы, популярны однодневные экскурсии, выезд в загородные отели на выходные", - рассказала Тюрина.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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