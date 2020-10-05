WSJ сообщила о наращивании Штатами экспорта нефти в Китай

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - США быстро наращивают поставки нефти в Китай, вынуждая ближневосточных экспортеров искать новые рынки сбыта или накапливать нефть в своих и без того уже переполненных хранилищах, пишет The Wall Street Journal.

По данным на середину сентября, на долю США приходилось 7% китайского импорта нефти по сравнению с 0,4% в январе, сообщает аналитическая компания Vortexa Ltd. Тем временем, доля Саудовской Аравии сократилась с 19% до 15%.

Данные о движении танкеров показывают, что экспорт американской нефти в КНР достигнет 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) к концу октября, отмечает аналитик Petro-Logistics SA в Женеве Вирджиния Бахник.

В начале этого года Китай обязался увеличить закупки нефти и других видов сырьевых товаров в рамках первой фазы торгового соглашения с США. В соответствии с этим соглашением Пекину предстоит закупить нефть и сжиженный природный газ (СПГ) на сумму $52,4 млрд из Штатов до конца 2021 года.

Китай по-прежнему далек от выполнения условий этого соглашения, поскольку в первые месяцы текущего года серьезно отстал от графика закупок из-за пандемии коронавируса, отмечают эксперты.

"Китай вынужден наверстывать упущенное", - говорит главный исполнительный директор Petro-Logistics Дэниел Гербер. Это, по его словам, приводит к изменению традиционных маршрутов поставок нефти и оказывает давление на цены.

Саудовская Аравия снижает цены на нефть для азиатских покупателей, чтобы сделать ее более привлекательной для других государств региона. Кроме того, она вынуждена направлять непроданную нефть в хранилища, как внутри страны, так и за рубежом, в том числе, в Египте, Сингапуре и Китае. Согласно данным аналитической компании Kayrros, запасы в нефтехранилищах на территории Саудовской Аравии за первые две недели сентября выросли на 7%, до 81 млн баррелей.

Экспорт нефти в Китай из стран-членов Совета сотрудничества государств Персидского залива в сентябре снизился, по крайней мере, на 400 тыс. б/с, до 1,6 млн б/с по сравнению со средним уровнем второго квартала текущего года, сообщает Petro-Logistics.

Тенденция к росту закупок Китаем американской нефти может измениться в случае смены администрации США после президентских выборов в ноябре текущего года или в случае, если нынешний президент США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок, но изменит свою тактику в отношении КНР, отмечают эксперты.