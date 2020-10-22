Сечин призвал перенимать опыт Китая в борбе с пандемией

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин считает, что использование опыта Китая в борьбе с пандемией могло бы позволить избежать второй волны коронавирусной инфекцией. Он заявил это в видеовыступлении на XIII Евразийском экономическом форуме.

"Правильно было бы использовать опыт Китая в борьбе с вирусной пандемией, а не атаковать этот опыт - это, возможно, позволило бы принять более действенные меры и избежать второй волны заражения, - считает Сечин. - Однако если вместо решения проблем будут продолжаться обвинения в отношении отдельных стран как "разносчиков" вируса и закрываться границы, то человечество, к сожалению, может еще не скоро справиться с пандемией".

По мнению Сечина, высочайшей оценки заслуживает искусство Китая по управлению коммерческими и стратегическими запасами нефти для обеспечения экономического роста.

"Китай наращивает запасы в периоды снижения цены нефти, обеспечивая не только рост своей экономики за счет ставших более доступными энергоресурсов, но также поддерживая весь мировой рынок нефти в периоды падения спроса, как это происходило в апреле-мае этого года", - пояснил он.

По прогнозам МВФ и ОЭСР, уже в 2020 году ВВП Китая покажет рост порядка 2%, а в 2021 году страна может вернуться к прежним темпам роста порядка 8%.

"Мы полагаем, что экономика Китая действительно восстанавливается достаточно быстрыми темпами, так как Китай, по имеющимся оценкам, не только не успел полностью использовать накопленные в хранилищах запасы нефти, но в последние недели вновь нарастил ее импорт", - сказал глава "Роснефти".