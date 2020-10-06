"Газпром" решил выпустить "вечные" евробонды в долларах и евро

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" планирует выйти на международный долговой рынок с новым инструментом - "вечными" евробондами в долларах и евро, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

С 6 октября компания проведет серию телефонных конференций с инвесторами, на 7 октября запланирован глобальный конференц-колл.

"Газпром" может предложить рынку бессрочные евробонды, первый колл-опцион по бумагам будет предусмотрен через 5,25 года.

Организаторами сделки назначены JP Morgan, Газпромбанк, Credit Agricole и Sber CIB.