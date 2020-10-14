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Главными покупателями "вечных" евробондов "Газпрома" стали иностранные инвесторы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы стали основными покупателями "вечных" еврооблигаций "Газпрома", их доля в траншах в долларах и евро составила около 80%, свидетельствуют данные Газпромбанка (ГПБ), выступившего одним из организаторов сделки.

"Газпром" во вторник разместил два транша бессрочных евробондов: на 1 млрд евро с доходностью 3,9% и на $1,4 млрд с доходностью 4,6%. Первый колл-опцион по бумагам обоих выпусков предусмотрен через 5,25 лет.

"Газпром впервые в истории российского финансового рынка разместил корпоративные бессрочные субординированные еврооблигации на международном долговом рынке. Этот выпуск привлек широко диверсифицированный по географии и по типу инвесторов спрос, превысивший по ходу сбора заявок $4,6 млрд и 2,4 млрд евро", - сообщил журналистам первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

По его словам, в транше в евро 52% пришлось на инвесторов из континентальной Европы, 21% - на представителей Великобритании, 5% - на инвесторов из США и 3% на представителей Азии и Ближнего Востока, на российских инвесторов пришлось 19%. География долларового транша выглядит следующим образом: инвесторы из континентальной Европы - 33%, из Великобритании - 27%, на долю представителей США пришлось 16%, на инвесторов Азии и Ближнего Востока - 4%, доля российских инвесторов - 20%.

"В условиях сложной рыночной конъюнктуры и напряженного информационного фона (с начала сентября 2020 года на рынках не было размещений российских еврооблигаций) команда "Газпрома" выбрала один из редких моментов позитивной динамики на рынке и в один день предложила оба транша", - отметил банкир.

Спред ко вторичной кривой еврооблигаций "Газпрома" составил около 190 базисных пунктов (б.п.) для транша в евро и около 180 б.п. для долларового транша.

"В этом году ведущие мировые нефтегазовые и энергетические компании активно размещали свои бессрочные гибридные облигации. Но стоит отметить, что такие эмитенты, как BP, Eni, Enel в итоге разместили эти облигации со спредом к своим старшим облигациям выше 200 б.п.", - сказал Шулаков.

Несмотря на новизну выпуска корпоративных гибридных облигаций "Газпрома" и низкие ставки купона, около 250 инвесторов подали заявки в книгу по траншу в долларах США и порядка 210 - по траншу в евро, сообщил банкир.

Газпром Газпромбанк

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