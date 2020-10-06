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Росстат зафиксировал месячную дефляцию в сентябре впервые за год

Росстат зафиксировал месячную дефляцию в сентябре впервые за год
Фото: Reuters

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Дефляция в РФ в сентябре составила 0,1% на фоне сезонного удешевления плодоовощной продукции после нулевого значения в августе, сообщил во вторник Росстат.

Такой показатель отмечается после инфляции 0,4% в июле, 0,2% - в июне, 0,3% - в мае, всплеска до 0,8% в апреле и 0,6% в марте, 0,3% - в феврале и 0,4% - в январе

За январь-сентябрь 2020 года цены выросли на 2,88% (за январь-сентябрь 2019 года прирост цен был ниже - 2,25%).

Дефляция в сентябре разошлась с консенсус-прогнозом экономистов, подготовленным "Интерфаксом" в начале месяца, который предполагал нулевое значение, попав в вилку прогноза Минэкономразвития, которое ожидало минус 0,1-0,0%.

В последний раз дефляция фиксировалась в сентябре 2019 года - на уровне 0,16%.

В годовом выражении инфляция в сентябре 2020 года, по данным Росстата, ускорилась до 3,7% (3,67% без округления до десятых - максимум с октября 2019 года, когда годовая инфляция равнялась 3,8%) с 3,6% (3,58% без округления до десятых) в августе, 3,4% в июле, 3,2% в июне и 3,0% в мае, 3,1% в апреле, 2,5% в марте, 2,3% в феврале и 2,4% в январе.

Росстат раньше публиковал в справке о месячной инфляции данные с точностью до десятых, затем данные с точностью до сотых появлялись с лагом в несколько дней в таблицах на сайте Росстата (в частности, в августе была дефляция 0,04%, которая при публикации с точностью до десятых округлялась до нуля).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в сентябре составил 100,30% (в сентябре 2019 года - 100,15%), в годовом выражении - 103,27%.

Продовольственные товары в сентябре 2020 года подешевели на 0,41% (в сентябре 2019 года - подешевели на 0,44%), продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 0,3% (в сентябре 2019 года - подорожали на 0,22%).

Непродовольственные товары в сентябре стали дороже на 0,56% (выросли на 0,19% в сентябре 2019 года).

Росстат

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