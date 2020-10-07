Недельная инфляция в РФ составила 0,1%, годовая ускорилась до 3,8%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен с 29 сентября по 5 октября составил 0,1% после двух "нулевых" недель подряд, снижения цен на 0,1% с 8 по 14 сентября и еще четырех "нулевых" недель подряд до этого, сообщил в среду Росстат.

Как сообщалось, на неделе с 8 по 14 сентября Росстат зафиксировал недельную дефляцию на 0,1% всего лишь второй раз за год (до этого недельная дефляция также на 0,1% фиксировалась с 4 по 10 августа).

С начала месяца цены к 5 октября поднялись на 0,1%, с начала года они выросли на 3,0%.

Среднесуточная инфляция за 5 дней октября составила 0,018% (за 7 дней октября 2019 года она была 0,000%).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 5 октября выросла до 3,8% (без округления до десятых - 3,76%) с 3,7% - уровня, на котором она находилась по данным на 29 сентября, на 21 сентября, 14 сентября и на 7 сентября. На конец сентября годовая инфляция в РФ равнялась 3,7% (3,67% без округления до десятых).

В последний раз годовая инфляция находилась на отметке 3,8% по итогам октября прошлого года. К февралю нынешнего показатель опустился до 2,3%, после чего начал плавно расти.

Цены на плодоовощную продукцию с 29 сентября по 5 октября снизились на 1,6%, в том числе на яблоки - 3,1%, морковь - 2,5%, капусту - 2,0%. В то же время цены на помидоры увеличились на 1,9%.

Среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар - на 4,6%, увеличились цены на подсолнечное масло - на 1,6%. Среди остальных продуктов питания выросли цены: на яйца - на 1,2%, рыбу - на 0,6%, гречневую крупу - на 0,4%, говядину, полукопченую колбасу, мясные консервы для детского питания, маргарин и творог - на 0,2%. Одновременно на 0,1% снизились цены на вареную колбасу, мясные консервы, сливочное масло, молоко, сметану, овощные консервы для детского питания, карамель, соль и пшено.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

Минэкономразвития ожидает, что в октябре будет зафиксирована инфляция в 0,2%. Годовая инфляция в РФ по итогам октября, по оценке министерства, составит 3,7-3,8% после 3,7% по итогам сентября.

В начале сентября Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в РФ в 2020 году до 3,8% с июньских 3,5%, на 2021 год наоборот понизило до 3,7% с 4%.

Банк России на заседании совета директоров 18 сентября, ожидаемо для рынка оставив неизменной ключевую ставку на уровне 4,25%, не стал модифицировать и "голубиный" сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось как в июльском, так и в сентябрьском заявлении ЦБ.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2020 год равняется 3,7-4,2%, на 2021 год - 3,5-4%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце сентября - начале октября, по инфляции на 2020 год равняется 3,9%, на 2021 год - 3,6%.