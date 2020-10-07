Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:21Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 35 805 389+329 510

Недельная инфляция в РФ составила 0,1%, годовая ускорилась до 3,8%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен с 29 сентября по 5 октября составил 0,1% после двух "нулевых" недель подряд, снижения цен на 0,1% с 8 по 14 сентября и еще четырех "нулевых" недель подряд до этого, сообщил в среду Росстат.

Как сообщалось, на неделе с 8 по 14 сентября Росстат зафиксировал недельную дефляцию на 0,1% всего лишь второй раз за год (до этого недельная дефляция также на 0,1% фиксировалась с 4 по 10 августа).

С начала месяца цены к 5 октября поднялись на 0,1%, с начала года они выросли на 3,0%.

Среднесуточная инфляция за 5 дней октября составила 0,018% (за 7 дней октября 2019 года она была 0,000%).

ЭкономикаРосстат зафиксировал месячную дефляцию в сентябре впервые за годРосстат зафиксировал месячную дефляцию в сентябре впервые за годЧитать подробнее

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 5 октября выросла до 3,8% (без округления до десятых - 3,76%) с 3,7% - уровня, на котором она находилась по данным на 29 сентября, на 21 сентября, 14 сентября и на 7 сентября. На конец сентября годовая инфляция в РФ равнялась 3,7% (3,67% без округления до десятых).

В последний раз годовая инфляция находилась на отметке 3,8% по итогам октября прошлого года. К февралю нынешнего показатель опустился до 2,3%, после чего начал плавно расти.

Цены на плодоовощную продукцию с 29 сентября по 5 октября снизились на 1,6%, в том числе на яблоки - 3,1%, морковь - 2,5%, капусту - 2,0%. В то же время цены на помидоры увеличились на 1,9%.

Среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар - на 4,6%, увеличились цены на подсолнечное масло - на 1,6%. Среди остальных продуктов питания выросли цены: на яйца - на 1,2%, рыбу - на 0,6%, гречневую крупу - на 0,4%, говядину, полукопченую колбасу, мясные консервы для детского питания, маргарин и творог - на 0,2%. Одновременно на 0,1% снизились цены на вареную колбасу, мясные консервы, сливочное масло, молоко, сметану, овощные консервы для детского питания, карамель, соль и пшено.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

Минэкономразвития ожидает, что в октябре будет зафиксирована инфляция в 0,2%. Годовая инфляция в РФ по итогам октября, по оценке министерства, составит 3,7-3,8% после 3,7% по итогам сентября.

В начале сентября Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в РФ в 2020 году до 3,8% с июньских 3,5%, на 2021 год наоборот понизило до 3,7% с 4%.

Банк России на заседании совета директоров 18 сентября, ожидаемо для рынка оставив неизменной ключевую ставку на уровне 4,25%, не стал модифицировать и "голубиный" сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось как в июльском, так и в сентябрьском заявлении ЦБ.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2020 год равняется 3,7-4,2%, на 2021 год - 3,5-4%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце сентября - начале октября, по инфляции на 2020 год равняется 3,9%, на 2021 год - 3,6%.

Росстат

Новости по теме

Новости

Shell не согласилась с решением Польши по "Северному потоку 2"

Shell не согласилась с решением Польши по "Северному потоку 2"
Протесты в Бишкеке

В Киргизии остановлена работа системы SWIFT

"Газпром" обжалует "беспрецедентный" штраф польского регулятора UOKiK

Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 млрд из-за "Северного потока 2"

Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 млрд из-за "Северного потока 2"

Торги акциями "Совкомфлота" на Мосбирже начались с обвала котировок

РФПИ и ближневосточные фонды стали якорными инвесторами IPO "Совкомфлота"

"Яндекс.Драйв" запустил долгосрочную подписку на машины

"Газпром" признал, что Болгария затянула строительство "Турецкого потока"

"Газпром" признал, что Болгария затянула строительство "Турецкого потока"

"Газпром" полностью прекратил покупку газа в Узбекистане

Росстат зафиксировал месячную дефляцию в сентябре впервые за год

Росстат зафиксировал месячную дефляцию в сентябре впервые за год
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');