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"Газпром" поднял полку добычи на Ковыкте и Чаянде, питающих "Силу Сибири"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" сообщил о повышении плановых уровней добычи на восточно-сибирских месторождениях – Ковыкте и Чаянде, питающих экспортный газопровод в Китай "Сила Сибири".

В новом меморандуме евробондов "Газпром" официально сообщил о новой технологической схеме разработки Ковыктинского газоконденсатного месторождения в Иркутской области. Ранее компания сообщила, что в январе 2020 года на заседании Комиссии газовой промышленности по разработке месторождений и использованию недр утверждено "Дополнение к технологической схеме разработки Ковыктинского ГКМ" (протокол от 31.01.2020 № 91-р/2019). Дополнение согласовано Центральной комиссией по согласованию технических проектов разработки месторождений УВС (протокол ЦКР Роснедр по УВС от 18. 05.2020 №7892).

В базовом варианте плановый уровень добычи увеличен с 25 млрд до 27,2 млрд куб. м. Соответственно выход на этот уровень запланирован не на 2025, а на 2026 год.

Также предусматривается возможность увеличения добычи до 33,5 млрд куб. м в 2032 году.

"Полка" добычи на Чаяндинском месторождении в Якутии (с него газ в Китай уже пошел) поднята с 25,0 млрд до 25,4 млрд куб. м, также сообщается в меморандуме.

Газпром Ковыкта Чаянда Сила Сибири

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