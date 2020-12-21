Новое газовое месторождение открыли в китайском Синцзяне

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Новое газовое месторождение с оценочными запасами газа в 100 млрд кубометров обнаружено в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщили местные СМИ.

Месторождение открыто компанией PetroChina (дочерняя компания крупнейшей Китайской национальной нефтегазовой корпорации, КННК).

Это еще одно месторождение газа в регионе. Предыдущее было обнаружено в Таримском бассейне в сентябре прошлого года, отмечается в сообщениях.

Синцзян-Уйгурский район преимущественно населен уйгурами, которые исповедуют ислам и регулярно устраивали взрывы. Власти КНР ввели в регионе настолько сильный контроль, что правозащитники обвиняют их в притеснениях уйгуров и попытках стереть их национальную идентичность.