Польша оштрафовала "Газпром" на $7,6 млрд из-за "Северного потока 2"

Пять компаний, финансирующих проект, получили штрафы на общую сумму в $61 млн

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Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на "Газпром" и еще пять компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2", максимальные штрафы - в $7,6 млрд и $61 млн соответственно, за строительство газопровода без его согласия.

Как говорится в твиттере регулятора, он также издал приказ о прекращении действия контрактов, заключенных для финансирования строительства "Северного потока 2".

Ранее в среду UOKiK анонсировал "беспрецедентное решение" в рамках расследования о якобы нарушении антимонопольного законодательства при работе над "Северным потоком 2".

UOKiK ранее фактически заблокировал создание совместного предприятия для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100%-я дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.

В ответ на новый формат организации проекта антимонопольный орган Польши в 2018 году инициировал новое расследование, полагая, что таким образом участники консорциума нарушили антимонопольное законодательство.

В августе UOKiK оштрафовал "Газпром" за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2 на 50 млн евро - это максимальная по закону санкция. ПАО "Газпром" в том же месяце подал апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения польского антимонопольного органа.