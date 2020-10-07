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Цены на нефть пошли вниз на ожиданиях данных о запасах в США

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в среду заметно снижаются на ожиданиях публикации еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:22 МСК в среду составляет $41,57 за баррель, что на $1,08 (2,53%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составляет $39,45 за баррель, что на $1,22 (3%) ниже уровня предыдущей сессии.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 2 октября, выросли на 951 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 867 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,03 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 749 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на 2 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в стране в среду в 17:30 МСК.

Помимо этого, давление на нефтяные цены оказало заявление президента США Дональда Трампа о приостановке переговоров по новому пакету мер поддержки экономики страны.

"Поскольку восстановление спроса столкнулось с препятствиями на фоне роста случаев COVID-19, рынок стал крайне зависеть от мер, стимулирующих спрос. Это (решение Трампа - ИФ), скорее всего, отразится на настроениях в краткосрочной перспективе", - считают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

Снижение нефтяных цен не смогли сдержать новости о забастовке работников нефтегазовой промышленности Норвегии и о приближении урагана "Дельта" к побережью США.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено 29,2% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Тем временем норвежский профсоюз Lederne объявил, что еще 93 рабочих присоединятся к забастовке, которая началась на прошлой неделе и продлится по меньшей мере до субботы. В понедельник Equinor уже приостановила работу на месторождениях Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn и Valemon в Северном море из-за забастовки 54 рабочих после того, как на прошлой неделе нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas не смогла достичь соглашения с Lederne по поводу оплаты труда.

нефть Brent США

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