Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:55Заразились
на 07.10В России 1 248 619+11 115В мире 36 077 702+273 936

Brent остается дороже $42 за баррель

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут в четверг после падения днем ранее на данных о неожиданном увеличении запасов в США. Рынок следит за приближением к США очередного урагана, который уже привел к приостановке более 80% добывающих мощностей в Мексиканском заливе. "Дельта" должен достись побережья Луизианы в пятницу.

К 8:05 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,09 (0,21%), до $42,08 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,66 (1,6%), до $41,99 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX на $0,02 (0,05%), до $39,97 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,72 (1,8%), до $39,95 за баррель.

Сокращение добычи в Мексиканском заливе уже заложено в нефтяные цены, заявил Bloomberg т главный аналитик OANDA Corp. Эд Мойя.

"Я полагаю, что потенциал роста рынка сейчас ограничен, однако, если для восстановления добычи потребуется больше недели, можно ожидать более существенного подъема цен", - сказал эксперт.

По данным Минэнерго США, в стране впервые за четыре недели выросли запасы нефти - на 500 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2 млн баррелей.

Запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, на прошлой неделе повысились на 400 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго.

Запасы бензина в США уменьшились на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения соответственно на 800 тыс. и 2,9 млн баррелей.

Дельта США Луизиана Brent WTI Минэнерго

Новости по теме

Новости

Пенс и Харрис продемонстрировали полярные взгляды на COVID-19, экономику, внешнюю политику

Пенс и Харрис продемонстрировали полярные взгляды на COVID-19, экономику, внешнюю политику

Что случилось этой ночью: четверг, 8 октября

Более тысячи человек пострадали в ходе беспорядков в Бишкеке

Более тысячи человек пострадали в ходе беспорядков в Бишкеке

Десятки сотрудников Белого дома заразились коронавирусом

Мощный взрыв произошел в сирийском городе Дераа

Лечащийся от COVID-19 Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете

Пашинян призвал мир признать суверенитет НКР, чтобы вернуть мир в регион

Алиев отверг вовлеченность Турции в боевые действия в Карабахе

Лондон будет работать над санкциями против РФ за инцидент с Навальным

Обвиняемый в убийстве афроамериканца Флойда полицейский вышел под залог

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');