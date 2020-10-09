ЦБ РФ отозвал лицензию у банков "Майский" и "Прохладный"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензии на банковские операции у банков "Майский" и "Прохладный", говорится в сообщении ЦБ. Лицензии отозваны с 9 октября.

Согласно пресс-релизу ЦБ, банк "Майский", зарегистрированный в городе Майский (Кабардино-Балкария), занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, допускал нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

"Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. В ходе проведенной проверки были выявлены случаи фиктивного погашения ссудной задолженности в целях сокрытия реального уровня просроченной задолженности и искусственного формирования процентных доходов кредитной организации", - говорится в сообщении.

Банк "Прохладный", зарегистрированный в городе Прохладный (Кабардино-Балкария), занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. В течение последнего года к кредитной организации применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

ЦБ отмечает, что более 70% кредитного портфеля банка представлено проблемными ссудами. "Банк России неоднократно направлял в адрес банка "Прохладный" предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, банком проводились схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов.

ЦБ намерен передать в правоохранительные органы информацию о проводившихся банками операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний.

В банках назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.

Банк "Майский" по итогам первого полугодия 2020 года занимает 346-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", банк "Прохладный" - 342-е место.