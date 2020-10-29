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Набиуллина отметила приближение к нормальным темпам отзыва лицензий у банков

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Темпы отзыва банковских лицензий приблизились к нормальному уровню, заявила телеканалу "Россия 24" председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"В нормальной ситуации все равно происходят отзывы лицензий, несколько штук. Появляются проблемы или сами банки уходят с рынка цивилизованно, кстати, этот процесс тоже сейчас есть. Мы считаем, что мы уже где-то в нормальных темпах, очень близки к этим нормальным темпам", - отметила она.

Банк России Эльвира Набиуллина

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