WSJ узнал о планах урезать зарплату работникам Microsoft и Facebook на удаленке

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Работники технологической отрасли США, которые переходят на дистанционную работу и переезжают из Кремниевой долины, могут столкнуться с сокращением заработной платы, пишет The Wall Street Journal.

В некоторых случаях снижение зарплат может составить 15% и более, что объясняется переездом сотрудников в регионы с более низкой стоимостью жизни. Компании утверждают, что это является обычной практикой для многих организаций, в том числе и государственных, поскольку решения о повышении или снижении, в частности, связаны со стоимостью жилья.

Однако компании из Кремниевой долины в течение многих лет привлекали работников, предлагая условия, превышающие нормы, и географический подход может оттолкнуть сотрудников, отмечает WSJ.

В мае Facebook Inc. заявила о планах по переводу значительного числа сотрудников на удаленную работу в ближайшее десятилетие, что повлияет на зарплаты.

Microsoft Corp., которая на прошлой неделе сообщила, что разрешит некоторым сотрудникам работать удаленно на постоянной основе, заявила, что премии и зарплата будут устанавливаться в зависимости от места проживания работника.

Разработчик платежных систем Stripe Inc., в свою очередь, предлагает работникам единовременную выплату в $20 тыс. в случае переезда из Сан-Франциско, Нью-Йорка и Сиэтла. Однако их зарплаты могут быть сокращены на 10%.

Тем временем сотрудники VMware Inc., специализирующейся на облачных сервисах, могут потерять 18% дохода при переезде из Сан-Франциско в Денвер.

Установление заработной платы в зависимости от места проживания является давней политикой разработчика программного обеспечения GitLab Inc., сотрудники которого работали дистанционно уже до пандемии. Компания на своем сайте предлагает сотрудникам рассчитать зарплату в том или ином городе.

Однако, поскольку удаленная работа становится всеобщей и долгосрочной практикой, консультанты по вопросам найма сомневаются в том, что зарплата должна определяться в зависимости от стоимости жизни. Они выступают против того, чтобы сотрудники получали меньшее вознаграждение за ту же самую работу, даже если она выполняется в регионе, где стоимость жизни ниже.

Как отмечает WSJ, еще слишком рано оценивать, сколько человек уехало из Сан-Франциско и что из-за этого стало с зарплатами в технологической отрасли. Консалтинговая фирма Sequoia в октябре провела опрос 240 американских технологических компаний, который показал, что 33% из них не выработали политику в отношении сотрудников, которые работают удаленно, 22% меняют систему оплату труда, в то время как 20% работодателей не собираются делать этого.

Результаты сентябрьского опроса платформы Blind, в свою очередь, свидетельствуют о том, что 44% работников готовы к сокращению зарплаты в случае переезда, в то время как 48% не согласятся на это. Около двух третей пользователей Blind работают в технологическом секторе.