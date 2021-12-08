Meta полностью откроет офисы в США в конце января и разрешит удаленку до июня

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Компания Meta Platforms (ранее Facebook) объявила, что в конце января 2021 года возобновит полноценную работу своих офисов в США, но даст возможность сотрудникам отложить свое возвращение с удаленной работы до июня.

Доступ в офисы на территории США откроют только привившимся от коронавируса.

Сотрудникам компании ранее предлагали перейти на удаленку бессрочно в условиях пандемии.

"Тем, кто хочет вернуться в январе, мы можем предложить работу в офисе в динамичной атмосфере, при этом здоровье и безопасность останутся в приоритете, - пообещала руководитель отдела по работе с персоналом Джанелль Гейл. - Мы также понимаем, что некоторые пока не готовы к возвращению".

В Meta работают больше 68 тысяч штатных сотрудников по всему миру, примерно половина из них живут в районе Сан-Франциско.

В последние месяцы топ-менеджеры крупнейших компаний мира активно обсуждали вопрос возвращения сотрудников в офисы, однако появление нового штамма коронавируса "омикрон" внесло неопределенность в эти планы. Так, автопроизводитель Ford Motor Co. и Alphabet Inc., материнская структура Google, недавно отложили на неопределенный срок запланированные даты возврата сотрудников в офис.