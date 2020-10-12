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Касперская передала в залог ВТБ свою долю в Infowatch

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ВТБ получил в залог 86,25% в ООО "Инфовотч Управление активами" - долю, которая принадлежит президенту ГК Infowatch Наталье Касперской.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", обременение доли возникло по договору залога от 2 октября и действует до 8 сентября 2026 года.

Наталья Касперская, а также пресс-служба ВТБ от комментариев отказались.

ООО "Инфовотч Управление активами" владеет 99,98% АО "Инфовотч" - основной операционной компании ГК Infowatch, которая специализируется на разработке решений в области информационной безопасности для корпоративного сектора, и долями в ряде других компаний, включая ООО "Финтех-Форенсика", ООО "Атак Киллер", ООО "Цезурити".

Помимо Касперской, владельцами "Инфовотч Управление активами" являются Тимофей Мусатов (10%) и ООО "РФПИ Управление инвестициями - 4" (3,75%).

Infowatch основана Касперской в 2003 году, она выросла из внутреннего проекта "Лаборатории Касперского". ГК имеет 15 представительств в России, СНГ, на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии.

В 2019 году выручка АО "Инфовотч" составила 1,27 млрд рублей, чистая прибыль - 46,38 млн рублей.

ВТБ Infowatch

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