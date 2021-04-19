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"Лаборатория Касперского" отчиталась о росте годовой выручки на 3%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" сообщила, что по итогам 2020 года показала рост выручки на 2,8% - до $703,9 млн.

Доходы компании в корпоративном сегменте увеличились на 13%, в потребительском - на 4%.

Динамика выручки в корпоративном сегменте обусловлена продолжающимся ростом в сегменте крупного бизнеса (на 23%) и в сегменте новых перспективных решений и технологий (на 27%).

В России продажи компании увеличились на 16% в рублевом выражении. Прирост в В2В сегменте составил 22%. При этом продажи в сегменте крупного бизнеса увеличились на 28%, в промышленном - на 39%, в сегменте новых перспективных решений и технологий - на 25%.

В целом на Россию и СНГ приходится 22% продаж "Лаборатории Касперского".

Наибольшая доля продаж приходится на Европу - 38%. На Северную Америку пришлось 15%, на Латинскую Америку - 7%. Еще 10% продаж обеспечил Азиатско-Тихоокеанский регион, 8% - Ближний Восток, Турция и Африка.

Лаборатория Касперского СНГ Европа

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