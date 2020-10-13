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Кредитор собрался обанкротить экс-зампреда ЦБ и бывшего главу ММВБ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сообщение о намерении кредитора инициировать процедуру банкротства бывшего заместителя председателя ЦБ РФ, экс-президента Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) Константина Корищенко опубликовано во вторник на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц.

"Харченко Алексей Игоревич, являющийся кредитором Корищенко Константина Николаевича, сообщает о намерении обратиться с заявлением о признании банкротом гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя", - говорится в уведомлении.

Размер долга в сообщении не уточняется. Данных о взыскании с Корищенко на сайте Федеральной службы судебных приставов нет. Найти данные о судебных спорах между Харченко и Корищенко в открытых источниках не удалось.

Корищенко отказался от комментариев. "У меня нет на этот счет комментариев", - сообщил он "Интерфаксу".

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Сейчас Корищенко как бывший экс-член совета директоров Инвестбанка наряду еще с почти двумя десятками совладельцев и топ-менеджерами кредитной организации привлечен к субсидиарной ответственности по ее долгам. Размер взыскания с каждого из них будет определен после окончания расчета с кредиторами. Весной 2017 года АСВ оценивало общую сумму в 40,5 млрд рублей. В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы отказал конкурсному управляющему банку - Агентству по страхованию вкладов в наложении обеспечительных мер на имущество привлеченных к субсидиарной ответственности.

ЦБ РФ в декабре 2013 года отозвал лицензию у Инвестбанка, занимавшего по итогам трех кварталов 2013 года 79-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". В марте 2014 года суд признал банк банкротом.

Корищенко занимал пост заместителя председателя ЦБ РФ в 2002-2008 гг., параллельно возглавлял совет директоров Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), а в 2008-2010 гг. был президентом ММВБ. Сейчас Корищенко заведует кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Алексей Харченко зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В качестве основного вида деятельности указана "деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях". Также он упоминается в числе совладельцев ООО "Горгеострой" (0,99%) и ООО "ИНТРА-БАУ М" (50%), находящихся в стадии ликвидации. Обе компании занимаются строительством.

Константин Корищенко

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