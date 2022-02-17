Суд признал банкротом бывшего зампреда Банка России

Константин Корищенко Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг признал несостоятельным (банкротом) бывшего заместителя председателя Банка России Константина Корищенко. Как следует из информации на сайте суда, в отношении должника инициирована процедура реализации имущества.

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Суд 16 июня 2021 года по заявлению физлица ввел в отношении финансиста процедуру реструктуризации задолженности и включил в его реестр кредиторов 4,6 млн рублей, в том числе 1,5 млн рублей основной долг. Тогда финансовым управляющим должника был назначен Адам Левиев.

В августе 2021 года Тверской суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест Корищенко, задержанного по делу о растрате более 1,4 млрд рублей Инвестбанка.

Корищенко в качестве бывшего руководителя Инвестбанка, а также другому фигуранту дела - бизнесмену Максиму Пальчуну вменяется хищение путем растраты принадлежавших банку ценных бумаг на сумму свыше 1,4 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК). Оба были задержаны в июне 2021 года.

По версии следствия, активы банка были выведены в 2013 году с помощью подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц.

Корищенко был зампредом ЦБ в 2002-2008 годах, одновременно возглавляя совет директоров Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), а в 2008-2010 годах был президентом ММВБ. В 2010-2012 годах он руководил российским офисом Merrill Lynch, в 2012-2013 работал в Инвестбанке, который в конце 2013 года лишился лицензии.