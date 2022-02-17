Поиск
Конькобежный спорт11:30Женщины. ФиналПодробнее
Фигурное катание13:00Женщины. Произвольная программаПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
на 17.02В России 14 840 502+180 622В мире 417 731 955+2 532 256

Суд признал банкротом бывшего зампреда Банка России

Суд признал банкротом бывшего зампреда Банка России
Константин Корищенко
Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг признал несостоятельным (банкротом) бывшего заместителя председателя Банка России Константина Корищенко. Как следует из информации на сайте суда, в отношении должника инициирована процедура реализации имущества.

Другой информации на сайте пока нет.

Суд 16 июня 2021 года по заявлению физлица ввел в отношении финансиста процедуру реструктуризации задолженности и включил в его реестр кредиторов 4,6 млн рублей, в том числе 1,5 млн рублей основной долг. Тогда финансовым управляющим должника был назначен Адам Левиев.

В августе 2021 года Тверской суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест Корищенко, задержанного по делу о растрате более 1,4 млрд рублей Инвестбанка.

Корищенко в качестве бывшего руководителя Инвестбанка, а также другому фигуранту дела - бизнесмену Максиму Пальчуну вменяется хищение путем растраты принадлежавших банку ценных бумаг на сумму свыше 1,4 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК). Оба были задержаны в июне 2021 года.

По версии следствия, активы банка были выведены в 2013 году с помощью подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц.

Корищенко был зампредом ЦБ в 2002-2008 годах, одновременно возглавляя совет директоров Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), а в 2008-2010 годах был президентом ММВБ. В 2010-2012 годах он руководил российским офисом Merrill Lynch, в 2012-2013 работал в Инвестбанке, который в конце 2013 года лишился лицензии.

Арбитраж Москвы Банк России Инвестбанк Константин Корищенко

Новости по теме

Новости

В России за сутки 18 090 человек были госпитализированы с COVID-19

В России за сутки 18 090 человек были госпитализированы с COVID-19

Очередной эшелон с военной техникой покинул Крым после учений

Очередной эшелон с военной техникой покинул Крым после учений
Пандемия коронавируса

Привитые "Спутником V" через год после вакцинации сохранили высокий уровень антител

Жителя Забайкалья признали виновным в скупке незаконно добытого золота на 20 млн рублей

Жителя Забайкалья признали виновным в скупке незаконно добытого золота на 20 млн рублей

В Каспийском море стартовали учения с участием 20 кораблей

Что произошло за день: среда, 16 февраля

Суд удовлетворил иск к "Рольфу" и его основателю об изъятии имущества

Суд удовлетворил иск к "Рольфу" и его основателю об изъятии имущества

В России зафиксировали замедление недельной и годовой инфляции

В России зафиксировали замедление недельной и годовой инфляции
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });