ЦБ учтет возможное повышение ставок при введении цифрового рубля

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Введение цифрового рубля на первом этапе может привести к росту ставок по банковским депозитам и кредитам, ЦБ РФ учтет все возможные эффекты от внедрения новой формы национальной валюты при проведении денежно-кредитной политики, следует из консультативного доклада Банка России.

Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой.

"Цифровой рубль - это все тот же российский рубль, который будет выпускаться Банком России в цифровой форме дополнительно к существующим формам денег", - отмечает ЦБ. Граждане получат возможность зачислять цифровые рубли на свои электронные кошельки и пользоваться ими как в онлайн, так и в офлайн-режиме. Банк России подчеркивает, что решение о выпуске цифрового рубля еще не принято.

"При перемещении денежных средств между наличными рублями и цифровыми рублями банки будут играть посредническую роль по переводу средств из одной формы в другую, и эти операции не будут оказывать влияние на размер их балансов. Перераспределение средств между депозитами банков и цифровой валютой Центрального банка будет оказывать влияние на балансы банков и их потребность в использовании операций, которые они проводят с Центральным банком, а также может оказывать повышательное давление на формирование ставок по банковским депозитам и кредитам", - говорится в докладе.

Введение цифрового рубля окажет влияние на денежное обращение и финансовый сектор, Банк России будет учитывать это при проведении денежно-кредитной политики и политики по обеспечению финансовой стабильности, подчеркивает регулятор.

ЦБ ожидает, что со временем введение цифрового рубля может способствовать усилению трансмиссионного механизма ДКП, учитывая, что по мере распространения новой формы национальной валюты может повышаться финансовая доступность и охват финансовыми услугами более широкого круга пользователей.

Перераспределение средств с банковских счетов в цифровую валюту Центрального банка на начальном этапе ее введения будет оказывать влияние на ликвидность банковского сектора, может происходить значимое изменение ее структурного баланса. ЦБ планирует учитывать эти изменения при определении параметров операционной процедуры денежно-кредитной политики.

При существенном изменении условий, например, из-за внешнеэкономических факторов, иногда возникают эпизоды роста спроса на наличные деньги, приводя к временному, но резкому оттоку средств со счетов в банках и усиливая их потребность в ликвидности. "Аналогично в таких случаях может возрастать спрос и на цифровой рубль как обязательство Центрального банка. В этих условиях, для того, чтобы ограничить риски для устойчивости финансовых институтов и обеспечить финансовую стабильность, Банк России может задействовать инструменты макропруденциальной политики, а также инструменты экстренного предоставления ликвидности, возможно, с дополнительной настройкой этих инструментов", - отмечает ЦБ.