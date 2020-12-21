Россияне могут получить доступ к кошельку с цифровыми рублями через любой банк

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Доступ к кошельку с цифровыми рублями в случае выпуска этой новой валюты можно будет получить через любой банк, сообщила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

Предполагается, что электронные кошельки с цифровыми рублями будут базироваться на платформе Банка России, если будет принято решение о выпуске этой новой российской валюты.

"Единая тарифная политика, которую мы будем устанавливать для такого вида платежей. Очень важно, сейчас у нас с вами этого нет, у нас все-таки есть вопросы платежного рабства, платформенного рабства, которые мы, на самом деле, обсуждаем на площадке Думы, с Анатолием Геннадиевичем (Аксаковым, главой комитета по финрынку - ИФ) об этом много говорили. Так вот, в случае цифрового рубля доступ к кошельку возможен будет через любой банк", - сказала Скоробогатова на "круглом столе" в Госдуме.

Она напомнила, что в своем консультативном докладе ЦБ предложил обсудить несколько моделей оборота цифрового рубля. "Большинство участников на всех площадках, с которыми мы обсуждали, мы обсуждали не только с банками, мы обсуждали с биржей, с цифровыми компаниями, с пенсионными фондами, с небанковскими платежными агентами - большинство высказывается за модель D", - отметила первый зампред Банка России.

Согласно докладу регулятора, модель D предусматривает открытие и ведение Центробанком кошельков банков и финансовых посредников. В свою очередь, банки и посредники в рамках этой модели будут открывать и вести кошельки клиентов на платформе и осуществлять расчеты.

"То есть, с одной стороны, эта модель позволяет все клиентское обслуживание производить через банк или через финансового посредника, где обслуживается клиент. С другой стороны, у человека есть возможность, у потребителя, иметь кошелек на платформе Центрального банка и, таким образом, свободно распоряжаться своими средствами", - пояснила Скоробогатова.

Доклад ЦБ о цифровом рубле

ЦБ в середине октября опубликовал консультативный доклад о возможности эмиссии цифрового рубля как формы национальной валюты, но окончательное решение по данному поводу не принято. Отзывы и замечания по проекту регулятор будет принимать до конца 2020 года. Как сообщалось ранее, пилотирование внедрения цифрового рубля возможно к концу 2021 года в случае принятия решения о выпуске этой валюты.

Согласно докладу, предполагается, что цифровой рубль в случае его эмиссии будет обладать всеми необходимыми свойствами для выполнения функций денег. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Предполагается возможность использования цифрового рубля в офлайн-режиме, то есть при отсутствии доступа к интернету и мобильной связи.