ВТБ за 9 месяцев увеличил розничный кредитный портфель на 9%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ВТБ за 9 месяцев увеличил розничный кредитный портфель на 9%, отмечает сохраняющийся рост спроса на розничные продукты, несмотря на некоторое ухудшение ситуации с COVID-19 в отдельных регионах, говорится в сообщении банка.

В сентябре объем выдачи розничных кредитов ВТБ составил более 163 млрд рублей, что на 15% превышает результат сентября прошлого года. В целом за 9 месяцев продажи кредитов физлицам выросли на 5% – до 1,194 трлн рублей. Объем розничного кредитного портфеля банка с начала года вырос на 9%, до 3,57 трлн рублей.

Наибольший спрос заемщики ВТБ формируют в сегменте ипотечного кредитования. В сентябре объем выдачи жилищных кредитов ВТБ составил рекордные для нынешнего года 89,6 млрд рублей, что на 58% превышает результат сентября прошлого года. По итогам трех кварталов выдача ипотеки выросла на треть - до 629 млрд рублей. Портфель жилищных кредитов с начала года увеличился на 13% и достиг 1,9 трлн рублей.

Основным драйвером роста стала реализация госпрограммы – в сентябре ВТБ снизил ставку по ней до 6,1%, что позволило расширить число заемщиков, оформляющих сделку на льготных условиях. С апреля ВТБ уже выдал по ипотеке с господдержкой почти 40 тыс. кредитов на сумму более 116 млрд рублей.

Портфель кредитов наличными по итогам девяти месяцев достиг 1,4 трлн рублей, увеличившись на 6%, кредитных карт - 119,7 млрд рублей, портфель автокредитов остается на уровне 112,5 млрд рублей. При этом объемы выданных потребительских (516 млрд рублей) и автокредитов (49,7 млрд рублей) пока восстанавливаются от последствий пандемии и еще не достигли показателей прошлого года.

"Спрос на розничные кредиты среди клиентов ВТБ стабильно растет - если в апреле выдачи составили всего 93,6 млрд рублей, то в сентябре уже - более 160 млрд. Пока рекордным месяцем по продажам в этом году остается март (173,5 млрд), но по ипотеке мы уже в сентябре перекрыли допандемийные показатели, по остальным сегментам кредитования планируем сделать это в четвертом квартале", - прокомментировал статистику заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Он отметил, что, несмотря на некоторое ухудшение ситуации с COVID-19 в отдельных регионах, в ВТБ видят, что динамика спроса на розничные продукты остается высокой. По оценкам ВТБ, дальнейший рост выдач будет обеспечен сниженными процентными ставками по всем типам кредитов, запуском новых цифровых сервисов, а также традиционным сезонным фактором. "Именно в четвертом квартале россияне демонстрируют повышенную потребительскую активность, и мы надеемся, что нынешний год не будет исключением", - сказал Печатников.