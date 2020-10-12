ВТБ поддержал продление программы льготной ипотеки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ВТБ поддерживает предложение Минфина продлить до конца 2021 года программу льготной ипотеки с субсидируемой ставкой для заемщика 6,5%. Об этом через пресс-службу сообщил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.

"Ранее мы рассчитывали, что льготная ипотека может быть продлена до конца нынешнего года. Ожидаем окончательное решение властей по данному вопросу, но со своей стороны готовы максимально удовлетворить спрос наших клиентов на льготные кредиты для улучшения жилищных условий населения", - сказал он.

Он добавил, что господдержка предопределила рекордный спрос на ипотечном рынке в сложных экономических условиях.

ВТБ выдал по программе почти 40 тыс. кредитов на сумму более 116 млрд рублей.

Проект постановления правительства о продлении льготной ипотеки и увеличении ее объема с 900 млрд до 2,8 трлн рублей в понедельник был опубликован на официальном портале нормативно-правовой-информации.

Программу запустили весной для поддержки населения в условиях пандемии. Оператор программы - ДОМ.РФ. Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита.

В июне кредитный лимит по программе льготной ипотеки был увеличен с 8 до 12 млн рублей в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 до 6 млн рублей - в других регионах. В августе правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 15%.