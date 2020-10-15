Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,3-0,5%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за сомнений в принятии нового пакета стимулов в США до президентских выборов в стране; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,5%, при этом лидерами отката выступают акции "Яндекса".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2847,72 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1154,1 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 77,93 рубля (+0,29 рубля), золото - $1901,1 за унцию (-0,3%).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,2%), Polymetal (-1,1%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Россетей" (-0,7%), UC Rusal (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), Московской биржи (-0,4%), "НЛМК" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,3% "префы"), "Норникеля" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), банка ВТБ (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-0,1%).

Предложение "Яндекса" за TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") в $5,48 млрд не удовлетворило основного акционера банковской группы Олега Тинькова, что может поставить под сомнение перспективы реализации сделки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Подорожали акции МТС (+1%), АФК "Система" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Мнения аналитиков

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, существенных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не появилось. В то время как неожиданно сильное сокращение запасов сырой нефти в США (данные API) может стать фактором поддержки спроса в нефтегазовом секторе, отчетность американских банков по итогам третьего квартала текущего года пока вызывает преимущественно негативную реакцию на рынке (исключением стал банк Goldman Sachs).

Кроме того, комментарий главы Казначейства США способствовал уменьшению оптимизма в отношении ожидаемых сроков согласования пакета мер стимулирования экономики (принятие решения до президентских выборов выглядит все менее вероятным). На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение доллара из-за усиления внешней неопределенности, считает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, регистрация второй российской вакцины против коронавируса - "ЭпиВакКороны" - и планируемое зимой широкое применение первой вакцины "Спутник V" частично снимают риск повторной остановки экономики. В начале следующего года вакцины будут готовы к практическому применению и в развитых странах.

В США индексы акций накануне, 14 октября, просели, но не стоит забывать, что, как правило, год президентских выборов позитивен для американского рынка, который исторически показывает положительную динамику в следующие за выборами несколько месяцев. С возможной победой Байдена на выборах в США не все просто. Байден частично отменит инициативу Трампа по снижению корпоративного налога, осуществленную в 2017 году, что снизит объемы обратного выкупа акций.

Но в случае сохранения контроля республиканской партией в Сенате Байдену будет сложно провести 100%-ную ревизию экономической политики Трампа. Он наверняка попытается нормализовать отношения с Китаем, что снизит риск обострения торговой войны и для фондового рынка это хорошо.

Саудовская Аравия и Россия провели телефонные переговоры, подтвердив обязательство ОПЕК+ соблюдать соглашение о сокращении добычи. На прошлой неделе стало известно, что Саудовская Аравия рассматривает возможность переноса планов ОПЕК+ по увеличению добычи нефти в январе 2021 года на конец первого квартала.

Если соглашения не будут продлеваться, то цены на нефть рухнут из-за низкого спроса. В ежегодном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) "Перспективы развития мировой энергетики" говорится, что мировой спрос на энергию не вернется к докризисному уровню до 2023 года. В начале октября на графике нефти Brent наблюдалась попытка "медведей" пробить вниз многомесячный минимум $39,31 за баррель. Попытка оказалась неудачной, и это вселяет определенный оптимизм, потому что хребет российского рынка акций состоит из бумаг нефтегазового сектора, отмечает Верников.

Ситуация вокруг нового пакета стимулов для американской экономики

В среду в США индексы снизились на 0,6-0,8% после того, как министр финансов США Стивен Мнучин выразил сомнения относительно возможности принятия нового пакета стимулов до президентских выборов в стране. "В настоящий момент принять что-либо до выборов и реализовать это будет сложно", - сказал он на онлайн-конференции Milken Institute.

Мнучин 14 октября провел очередной телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщил в твиттере пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэмилл, который отметил, что одной из основных проблем является "недостаточное понимание в Белом доме необходимости национального стратегического плана тестирования" на коронавирус.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл днем ранее заявил, что Сенат в октябре проведет голосование по ограниченному пакету стимулов, который будет включать новое финансирование в рамках программы кредитов для малого бизнеса Paycheck Protection Program, сообщает CNBC.

На прошлой неделе Белый дом предложил пакет госпомощи объемом $1,8 трлн, однако спикер Палаты представителей во вторник, 13 октября, заявила, что это предложение "значительно меньше того, что необходимо в связи с пандемией и глубокой рецессией".

В четверг в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 1,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 0,6%).

Цены на нефть

Нефть утром в четверг также проседает после роста, вызванного статистикой о сокращении запасов сырья в США; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов МосБиржи в среду. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $43,24 за баррель (-0,2% и +2,1% накануне), ноябрьская цена WTI - $40,96 за баррель (-0,2% и +2,1% в среду).

Американский институт нефти (API) в среду сообщил, что запасы нефти в США на неделе, завершившейся 9 октября, упали на 5,4 млн баррелей. По данным API, запасы бензина сократились на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 3,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные министерства энергетики США (будут опубликованы в 18:00 по Москве в четверг) покажут снижение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

В то же время, сдерживающим фактором для нефтяных цен является прогноз спроса, который остается неблагоприятным из-за пандемии, пишет S&P Global Platts. Власти Франции в среду объявили о введении в стране режима чрезвычайной ситуации, который вступит в силу в субботу, 17 октября.