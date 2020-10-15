Тиньков недоволен предложением "Яндекса" по TCS и обсуждал актив с Евтушенковым

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - То, что "Яндекс" предложил за TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") $5,48 млрд, не удовлетворило основного акционера банковской группы Олега Тинькова, и это может поставить под сомнение перспективы реализации сделки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно предварительным договоренностям, объявленным 22 сентября, "Яндекс" заплатит за TCS деньгами и своими акциями. Дополнительные параметры сделки стороны сообщат в случае достижения договоренностей. За прошедшие с момента первого объявления недели новых раскрытий стороны не делали.

Сам Тиньков в соцсетях заявлял, что шансы на реализацию сделки по покупке "Яндексом" группы "Тинькофф" составляют 50 на 50.

По данным агентства, Тиньков, помимо "Яндекса", вел переговоры с бенефициаром АФК "Система" Владимиром Евтушенковым.

О переговорном процессе между Тиньковым и "Системой" слышали и несколько источников "Интерфакса" - впрочем, актуальна ли эта тема сейчас, им не известно. По словам одного из собеседников агентства, "Система" и "Яндекс" - в ряду потенциальных инвесторов, с которыми банкир вступал в диалог по активу, были и другие.

В то же время The Bell и ряд анонимных телеграм-каналов писали, что Тиньков обсуждал продажу TCS оператору МТС, контролирующим бенефициаром которого через "Систему" также является Евтушенков.

Представители МТС и АФК отказались комментировать "Интерфаксу" эту информацию.