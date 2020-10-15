Ритейлер "О`Кей" запустил доставку из магазинов через сервис "Сбермаркет"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер "О`Кей" (O`Key Group SA) договорился о доставке продуктов из своих гипермаркетов через сервис "Сбермаркет".

На первом этапе к сервису "Сбермаркет" будут подключены гипермаркеты "О`Кей" в четырех городах присутствия сети - в Омске, Уфе, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, сообщили компании.

В дальнейшем география доставки будет расширяться.

Электронный каталог продукции, доступной к заказу через сайт и мобильное приложение "Сбермаркет", будет включать более 17 тыс. SKU продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе продукцию категории ultra fresh, бакалею, свежие фрукты и овощи, выпечку, кондитерские изделия, готовые блюда, напитки, детские товары и товары повседневного спроса по ценам, аналогичным ценам в гипермаркете, с учетом скидок и акционных предложений.

Благодаря интеграции в специализированные сервисы сеть получит дополнительный канал продаж, расширит географию доставки продуктов и привлечет новую аудиторию, отмечается в сообщении.

"Сегодня один из ключевых приоритетов компании - развитие омниканальных продаж, что невозможно без синергии с партнерами", - сказал гендиректор ритейлера Армин Бургер (его слова процитированы в сообщении).

"О`Кей" первым из публичных продовольственных ритейлеров в России запустил онлайн-продажи. Сеть развивает собственный сервис okeydostavka.ru. Во II квартале ритейлер увеличил мощности сервиса, чтобы удовлетворить возросший спрос. Онлайн-продажи компании выросли на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Москве - на 86%.

Группа "О`Кей" управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами под вывеской "Да!". На конец июня под управлением компании было 177 магазинов в России (77 гипермаркетов и 100 дискаунтеров). Выручка ритейлера в первом полугодии выросла на 6,5%, до 85,059 млрд рублей, в том числе выручка гипермаркетов - на 1,6%, до 72,417 млрд рублей.

"Сбермаркет" – сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из магазинов, созданный на базе Instamart, который в сентябре 2019 года вошел в экосистему Сбербанка. Сервис обеспечивает доставку из более 50 торговых сетей, включая федеральных ритейлеров "Лента", "Ашан", Metro.