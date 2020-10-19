Нефть подешевела в преддверии встречи министров JMMC

Цена на Brent опустилась до $42,86 за баррель

Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне растущих опасений в отношении перспектив спроса в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру.

В центре внимания рынка - онлайн-заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которые в понедельник обсудят ситуацию на нефтяном рынке и выполнение договоренностей по снижению нефтедобычи.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени в понедельник составила $42,86 за баррель, что на $0,07 (0,16%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,23 (0,5%), до $42,93 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $40,78 за баррель, что на $0,1 (0,24%) ниже уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы подешевели на $0,23 (0,5%) - до $42,93 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 0,2%, WTI - на 0,7%.

Вторая волна коронавируса во многих странах мира вновь поставила под вопрос перспективы спроса на нефть, пишет Bloomberg. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на прошлой неделе заявил, что прогноз спроса выглядит неблагоприятным.

Тем временем, добыча, вероятно, продолжит расти, в частности, благодаря ее наращиванию Ливией. Кроме того, данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные 16 октября, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам четвертой недели подряд, что говорит о постепенном увеличении буровой активности в Штатах. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 12 единиц, до 205 установок.

Кажется все более вероятным, что ОПЕК+ откажется от идеи увеличения добычи нефти в начале следующего года, учитывая подъем заболеваемости COVID-19 и остановку роста спроса, отметил аналитик по сырьевому сектору ING Уоррен Паттерсон.

В начале октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Саудовская Аравия может выступить за то, чтобы страны ОПЕК отказались от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года.