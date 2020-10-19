Индекс Мосбиржи вырос на 0,1% в начале торгов понедельника

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В понедельник торги на российском рынке акций открылись ростом цен большинства blue chips на фоне позитивной динамики внешних фондовых площадок, подогретыми статданными из США и Китая.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,1%, до 2802,38 пункта, индекс РТС снизился на 0,04%, до 1132,32 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Доллар подорожал на шесть копеек до 78 рублей. Золото подорожало на 0,4%, до $1913,0 за тройскую унцию.

Подорожали акции "Магнита" (+1%), "АФК Система" (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Россетей" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Московской Биржи" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), банка ВТБ (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "МТС" (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,8%), ПАО "Полюс" (-0,8%), UC Rusal (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

В США в пятницу индексы изменились на 0,01-0,4%; Dow Jones подрос на 0,4% после снижения по итогам трех предыдущих дней, рост индикатора поддержали позитивные статданные.

Розничные продажи в США в сентябре подскочили на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, при прогнозах роста на 0,7%, свидетельствуют данные Trading Economics. В августе розничные продажи увеличились на 0,6%.

Индекс потребительского доверия в США в октябре вырос до 81,2 пункта с 80,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали меньшего повышения показателя - до 80,5 пункта, сообщает Trading Economics.

В то же время объем промышленного производства в США в сентябре сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы. Снижение было отмечено впервые за 5 месяцев. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Ранее индексы в США снижались на фоне продолжающегося ослабления надежд на новый пакет стимулирующих мер и опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом, в особенности в Европе. Индексы Dow Jones и S&P 500 завершили ростом третью неделю подряд, в то время как Nasdaq продемонстрировал четвертое недельное снижение.

В понедельник в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,9%) на фоне статданных об ускорении темпов роста экономики Китая.

Объем ВВП Китая в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составил 5,2%.

Во втором квартале китайская экономика выросла на 3,2% в годовом выражении, в первом - снизилась на рекордные 6,8%.

Помимо этого, статданные за сентябрь, опубликованные в понедельник, показали увеличение темпов роста промпроизводства и розничных продаж в Китае, а также снижение безработицы.

Инвесторы также оценивают новости о пакете новых экономических стимулов в США. В субботу вечером спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси призвала Белый дом за 48 часов прийти к договоренности по оставшимся неурегулированным вопросам, пишет The Wall Street Journal. Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин планируют в понедельник провести очередные обсуждения.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Японии в сентябре составило 674,98 млрд иен ($6,4 млрд) по сравнению с дефицитом в 129,07 млрд иен годом ранее, свидетельствуют данные министерства финансов страны. Профицит баланса внешней торговли Японии был зафиксирован третий месяц подряд и стал максимальным с февраля текущего года. Аналитики с среднем прогнозировали сентябрьский профицит на уровне 989,8 млрд иен, пишет Trading Economics.

Объем экспорта Японии сократился на 4,9% в годовом выражении и составил 6,06 трлн иен. Импорт упал на 17,2% - до 5,38 трлн иен.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены делают попытку стабилизироваться на сохраняющихся опасении о влиянии роста заболеваемости COVID-19 на спрос. К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,2%, до $43,02 за баррель (-0,5% в пятницу), ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на 0,3%, до $41,02 за баррель (-0,5% в пятницу).

В центре внимания рынка - онлайн-заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которые в понедельник обсудят ситуацию на нефтяном рынке и выполнение договоренностей по снижению нефтедобычи.

За минувшую неделю Brent подорожала на 0,2%, WTI - на 0,7%.

Вторая волна коронавируса во многих странах мира вновь поставила под вопрос перспективы спроса на нефть, пишет Bloomberg. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на прошлой неделе заявил, что прогноз спроса выглядит неблагоприятным.

Тем временем, добыча, вероятно, продолжит расти, в частности, благодаря ее наращиванию Ливией. Кроме того, данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам четвертой недели подряд, что говорит о постепенном увеличении буровой активности в Штатах. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 12 единиц, до 205 установок.

В начале октября The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Саудовская Аравия может выступить за то, чтобы страны ОПЕК отказались от планируемого увеличения добычи нефти в январе 2021 года.