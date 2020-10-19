Рубль слегка ослаб к доллару и евро на старте торгов на фоне стабильной нефти

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль лишь слегка слабеет к бивалютной корзине на фоне отсутствия явных изменений в ценах на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,96-78,08 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,96 руб./$1 (+2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 91,3 руб./EUR1 (+7 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,4 копейки к уровню закрытия пятницы, до 83,96 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,44 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро – на 0,41 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слабо снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне отсутствия видимых изменений на рынке нефти. В центре внимания торгов – онлайн-заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которые в понедельник обсудят ситуацию на нефтяном рынке и выполнение договоренностей по снижению нефтедобычи.

Инвесторы также оценивают новости о пакете новых экономических стимулов в США. В субботу вечером спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала Белый дом за 48 часов прийти к договоренности по оставшимся неурегулированным вопросам, пишет The Wall Street Journal. Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин планируют в понедельник провести очередные обсуждения.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве в понедельник повысилась на 0,2% - до $42,94 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,2% – до $40,89 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 0,2%, WTI - на 0,7%.