Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 19.10В России 1 415 316+15 982В мире 39 899 915+229 235

Рубль слегка ослаб к доллару и евро на старте торгов на фоне стабильной нефти

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного повышаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль лишь слегка слабеет к бивалютной корзине на фоне отсутствия явных изменений в ценах на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,96-78,08 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,96 руб./$1 (+2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 91,3 руб./EUR1 (+7 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,4 копейки к уровню закрытия пятницы, до 83,96 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,44 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро – на 0,41 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слабо снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне отсутствия видимых изменений на рынке нефти. В центре внимания торгов – онлайн-заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которые в понедельник обсудят ситуацию на нефтяном рынке и выполнение договоренностей по снижению нефтедобычи.

Инвесторы также оценивают новости о пакете новых экономических стимулов в США. В субботу вечером спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала Белый дом за 48 часов прийти к договоренности по оставшимся неурегулированным вопросам, пишет The Wall Street Journal. Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин планируют в понедельник провести очередные обсуждения.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве в понедельник повысилась на 0,2% - до $42,94 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,2% – до $40,89 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 0,2%, WTI - на 0,7%.

Московская биржа

Новости

Нефть подешевела в преддверии встречи министров JMMC

Нефть подешевела в преддверии встречи министров JMMC

Дефицит бюджета США в 2020 фингоду утроился

Министерский комитет ОПЕК+ обсудит ситуацию на нефтяном рынке

Россия в августе сократила вложения в US Treasuries на $21 млн

Китай усилит контроль за экспортом товаров двойного назначения

Истек срок оружейного эмбарго против Ирана

Истек срок оружейного эмбарго против Ирана

Эрдоган оценил в 405 млрд куб. м новое газовое месторождение на Черном море

Эрдоган оценил в 405 млрд куб. м новое газовое месторождение на Черном море

"Дочка" "Газпрома" не считает вопрос долга Белоруссии урегулированным

Вот и поговорили – "Яндекс" и "Тинькофф" развелись, не поженившись. Обобщение

Вот и поговорили – "Яндекс" и "Тинькофф" развелись, не поженившись. Обобщение

Минфин допустил рост объема программы льготной ипотеки до 1,9 трлн руб.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');