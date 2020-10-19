Китай стал наращивать отбор газа по "Силе Сибири" после снижения цены

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Китайская сторона в настоящее время увеличила текущий отбор газа по газопроводу "Сила Сибири" сверх контрактного объема, сообщил "Газпром".

"Газпром" продолжает увеличивать поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с Чаяндинского месторождения. Впервые 19 октября этого года суточный объем поставок российского газа по заявке китайской стороны превысил обязательства по контракту. Превышение составило 20%", - сообщает российская компания.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по газопроводу "Сила Сибири" начались в конце 2019 года. Первые пять лет отводятся на наращивание поставок до 38 млрд куб. м в год. Контрактом предусмотрены поставки в 2020 году в объеме 5 млрд куб. м.

В первом полугодии Китай получал примерно по 9,5 млн куб. м газа в сутки. В третьем квартале отборы выросли до 12 млн куб. м в сутки. В четвертом - по мере дальнейшего понижения контрактной цены на газ вслед за ценой нефти - создаются дополнительные предпосылки для увеличения отборов покупателем.

С начала года "Газпром" поставлял газ в Китай существенно дороже, чем в Европу: $202 за тысячу кубометров в первом, $182 во втором и $144 в третьем. Неизвестно, до каких уровней сейчас понизилась цена "Газпрома" для Китая, но цена на европейском споте уже выросла до $178 за тысячу кубометров.