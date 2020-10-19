Цены на подсолнечное масло в РФ установили новый рекорд

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Цены на сырое подсолнечное масло в РФ на минувшей неделе резко выросли.

Как сообщает "СовЭкон", средние котировки укрепились на 6,6% - до нового рекордного уровня в 74 175 рублей за тонну (EXW Европейская часть России, с НДС). Заметно подорожал и подсолнечник.

Как поясняют эксперты, основная причина роста цен - новый скачок экспортных цен на него.

Быстро росли и экспортные котировки подсолнечного масла из РФ. За неделю оно подорожало на $35, до $960 за тонну (FOB), на фоне активного роста цен на продукцию мирового масличного комплекса в первой половине недели.

"Некоторые переработчики пытались снижать закупочные цены на подсолнечник, говоря о больших запасах и достаточном предложении. Однако во второй половине недели многие из них начали активно поднимать цены, которые за неделю выросли в итоге на 2 000-4 000 рублей за тонну", - говорится в сообщении.

Рынок подсолнечника резко развернулся после непродолжительной просадки в предыдущие недели. Средние цены на подсолнечник выросли на 1 375 рублей, до 30 875 рублей за тонну (без НДС).

Эксперты "СовЭкона" ожидают "сохранения повышательной динамики на рынке подсолнечника на фоне рекордных цен на масло и оживления закупок со стороны маслозаводов". Сдерживающим фактором являются укрепление рубля, а также снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла в последние дни.

Несколько улучшились и виды на российский урожай подсолнечника - в начале октября "СовЭкон" повысил прогноз сбора на 0,4 млн тонн, до 12,2 млн тонн. В 2019 году урожай подсолнечника составил 15,4 млн тонн.