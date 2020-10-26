Цены на российскую пшеницу обновили рекорды

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Цены на российскую пшеницу на минувшей неделе обновили рекорды на внутреннем и внешнем рынках, сообщает "СовЭкон".

Средние закупочные цены в портах укрепились на 1,9%, до 18 450 рублей за тонну, экспортные - на 2,8%, до $255 FOB (протеин 12,5%). "Это новый рекорд для рублевых цен и новый максимум для экспортных котировок в текущем сезоне. Мировые зерновые рынки продолжают расти, ключевой фактор - активный спрос со стороны Китая", - говорится в сообщении.

Главным драйвером роста мировых зерновых рынков эксперты называют кукурузу, цены на которую повысились по итогам недели на 4%. "Ключевой фактор - резкий рост аппетита Китая к кукурузе. По информации трейдеров, страна уже законтрактовала 17 млн тонн кукурузы в текущем сезоне", - сообщает "СовЭкон" со ссылкой на зарубежные СМИ. Годовая импортная квота установлена на уровне всего 7,2 млн тонн, и пока власти Китая официально не подтвердили, что ее пересмотрят.

Дополнительный фактор, поддерживающий мировой рынок кукурузы - неурожай в Черноморском регионе. "Ожидаем, что на Украине ее сбор сократится с 35,9 млн до 29,4 млн тонн (прогноз Минсельхоза США - 36,5 млн тонн), в России - с 14,3 млн до 13,7 млн тонн (15 млн тонн)", - отмечают эксперты.

По их оценке, на фоне высоких мировых цен и значительных контрактных обязательств экспортеров продолжится рост цен на пшеницу и кукурузу на российском рынке