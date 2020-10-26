Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:29Заразились
на 26.10В России 1 531 224+17 347В мире 42 990 032+377 073

Цены на российскую пшеницу обновили рекорды

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Цены на российскую пшеницу на минувшей неделе обновили рекорды на внутреннем и внешнем рынках, сообщает "СовЭкон".

ЭкономикаКрасная икра в РФ в опте подорожала на 40%Читать подробнее

Средние закупочные цены в портах укрепились на 1,9%, до 18 450 рублей за тонну, экспортные - на 2,8%, до $255 FOB (протеин 12,5%). "Это новый рекорд для рублевых цен и новый максимум для экспортных котировок в текущем сезоне. Мировые зерновые рынки продолжают расти, ключевой фактор - активный спрос со стороны Китая", - говорится в сообщении.

Главным драйвером роста мировых зерновых рынков эксперты называют кукурузу, цены на которую повысились по итогам недели на 4%. "Ключевой фактор - резкий рост аппетита Китая к кукурузе. По информации трейдеров, страна уже законтрактовала 17 млн тонн кукурузы в текущем сезоне", - сообщает "СовЭкон" со ссылкой на зарубежные СМИ. Годовая импортная квота установлена на уровне всего 7,2 млн тонн, и пока власти Китая официально не подтвердили, что ее пересмотрят.

ЭкономикаЦены на подсолнечное масло в РФ установили новый рекордЧитать подробнее

Дополнительный фактор, поддерживающий мировой рынок кукурузы - неурожай в Черноморском регионе. "Ожидаем, что на Украине ее сбор сократится с 35,9 млн до 29,4 млн тонн (прогноз Минсельхоза США - 36,5 млн тонн), в России - с 14,3 млн до 13,7 млн тонн (15 млн тонн)", - отмечают эксперты.

По их оценке, на фоне высоких мировых цен и значительных контрактных обязательств экспортеров продолжится рост цен на пшеницу и кукурузу на российском рынке

Россия Китай

Новости по теме

Новости

Евро опустился ниже 90 руб. впервые с 25 сентября

Евро опустился ниже 90 руб. впервые с 25 сентября

Торговая война с Китаем не способствовала росту промпроизводства в США

"Яндекс" впервые опубликовал статистику запросов от российских госорганов

"Яндекс" впервые опубликовал статистику запросов от российских госорганов

Саудовская Аравия обошла Россию по поставкам нефти в Китай

"Аэрофлот" привлек больше 80 млрд рублей за счет SPO

Бывший вице-президент "Евросети" Левин арестован по делу об убийстве

Транзит российской нефти через Белоруссию в Польшу возобновлен

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Гендиректору Petropavlovsk вменили применение силы к охранникам

Гендиректору Petropavlovsk вменили применение силы к охранникам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');